НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Прокуратурата разследва голяма измама с предварителни договори за апартаменти

          0
          93
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Софийската районна прокуратура започна разследване за сключване на т.нар. договори „на зелено“, при които на купувачите е обещано закупуване на апартамент след завършването му, но договорите са били развалени по начин, нанасящ сериозни имуществени щети на пострадалите.

          - Реклама -

          В прокуратурата са постъпили множество сигнали, които пораждат сериозно безпокойство относно тези практики.

          Налични са доказателства за извършени престъпления с особено големи суми, като са измамени множество лица с цел имотна облага в периода между 2021 и 2024 година.

          Образувано е досъдебно производство, като са поискани обширни документи и са възложени проверки на редица институции. НАП извършва ревизия на пет взаимносвързани дружества и няколко физически лица.

          Новите глоби: По-сурови санкции за скорост, алкохол и неправилно паркиране Новите глоби: По-сурови санкции за скорост, алкохол и неправилно паркиране

          В договорите са установени неравноправни клаузи, а ДНСК проверява строителната документация и степента на завършеност на обектите.

          Финансовото разузнаване пък ще прегледа всички финансови транзакции и ще блокира подозрителни операции, свързани с пране на пари.

          Разследването продължава с цел да бъдат установени всички ощетени лица.

          Софийската районна прокуратура започна разследване за сключване на т.нар. договори „на зелено“, при които на купувачите е обещано закупуване на апартамент след завършването му, но договорите са били развалени по начин, нанасящ сериозни имуществени щети на пострадалите.

          - Реклама -

          В прокуратурата са постъпили множество сигнали, които пораждат сериозно безпокойство относно тези практики.

          Налични са доказателства за извършени престъпления с особено големи суми, като са измамени множество лица с цел имотна облага в периода между 2021 и 2024 година.

          Образувано е досъдебно производство, като са поискани обширни документи и са възложени проверки на редица институции. НАП извършва ревизия на пет взаимносвързани дружества и няколко физически лица.

          Новите глоби: По-сурови санкции за скорост, алкохол и неправилно паркиране Новите глоби: По-сурови санкции за скорост, алкохол и неправилно паркиране

          В договорите са установени неравноправни клаузи, а ДНСК проверява строителната документация и степента на завършеност на обектите.

          Финансовото разузнаване пък ще прегледа всички финансови транзакции и ще блокира подозрителни операции, свързани с пране на пари.

          Разследването продължава с цел да бъдат установени всички ощетени лица.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Първа версия за двата трупа, открити на кораб в Бургас

          Антония Лазарова -
          Плавателният съд е пристигнал от Южна Америка, превозвайки около 5 000 тона меден концентрат, и преди това е спирал в Турция за частичен разтовар.
          Общество

          ЕК: Магистралата Русе-Велико Търново трябва да е готова до 2029 г.

          Никола Павлов -
          До 2029 година проектът за автомагистрала „Русе – Велико Търново“ трябва да бъде реализиран, заяви ръководителят на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка...
          Общество

          Скандалът с подкупи от шофьори на Роби Уилямс стигна до европейските медии

          Новинарски Екип -
          Скандалът със служители на „Автомобилна администрация“, които изнудвали шофьори от екипа на Роби Уилямс за пари, привлече вниманието на водещи европейски медии

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions