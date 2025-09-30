Прокуратурата разследва голяма измама с предварителни договори за апартаменти

Софийската районна прокуратура започна разследване за сключване на т.нар. договори „на зелено“, при които на купувачите е обещано закупуване на апартамент след завършването му, но договорите са били развалени по начин, нанасящ сериозни имуществени щети на пострадалите.

В прокуратурата са постъпили множество сигнали, които пораждат сериозно безпокойство относно тези практики.

Налични са доказателства за извършени престъпления с особено големи суми, като са измамени множество лица с цел имотна облага в периода между 2021 и 2024 година.

Образувано е досъдебно производство, като са поискани обширни документи и са възложени проверки на редица институции. НАП извършва ревизия на пет взаимносвързани дружества и няколко физически лица.

В договорите са установени неравноправни клаузи, а ДНСК проверява строителната документация и степента на завършеност на обектите.

Финансовото разузнаване пък ще прегледа всички финансови транзакции и ще блокира подозрителни операции, свързани с пране на пари.

Разследването продължава с цел да бъдат установени всички ощетени лица.