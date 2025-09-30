НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Путин: Русия побеждава в „праведната битка“ в Украйна

          123
          456
          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Руският президент Владимир Путин заяви, че руските сили постигат успехи в Украйна, като определи конфликта като „праведна битка“. В обръщение към нацията, разпространено от Кремъл и цитирано от агенциите Ройтерс, ТАСС и БТА, държавният глава подчерта, че цялата страна е обединена в усилията си.

          „Ние с вас направихме това, което трябваше да направим, и се гордеем с това. Подкрепихме нашите братя и сестри в тяхното твърдо и отговорно решение. Днес, защитавайки този избор, нашите бойци и командири се впускат в атака. Цялата страна, цяла Русия води праведна битка и работи усърдно.“

          - Реклама -
          Есенна вълна: Русия мобилизира 135 000 войници, ще ги изпрати ли на фронта? Есенна вълна: Русия мобилизира 135 000 войници, ще ги изпрати ли на фронта?

          Путин заяви още, че руснаците заедно защитават „любовта към родината и единството на историческата съдба“.

          „Борим се и побеждаваме. Защитаваме основните национални интереси, общата памет и ценности, руския език, традициите, културата и вярата.“

          Видеозаписът с обръщението е публикуван на официалния сайт на Кремъл.

          Руският президент Владимир Путин заяви, че руските сили постигат успехи в Украйна, като определи конфликта като „праведна битка“. В обръщение към нацията, разпространено от Кремъл и цитирано от агенциите Ройтерс, ТАСС и БТА, държавният глава подчерта, че цялата страна е обединена в усилията си.

          „Ние с вас направихме това, което трябваше да направим, и се гордеем с това. Подкрепихме нашите братя и сестри в тяхното твърдо и отговорно решение. Днес, защитавайки този избор, нашите бойци и командири се впускат в атака. Цялата страна, цяла Русия води праведна битка и работи усърдно.“

          - Реклама -
          Есенна вълна: Русия мобилизира 135 000 войници, ще ги изпрати ли на фронта? Есенна вълна: Русия мобилизира 135 000 войници, ще ги изпрати ли на фронта?

          Путин заяви още, че руснаците заедно защитават „любовта към родината и единството на историческата съдба“.

          „Борим се и побеждаваме. Защитаваме основните национални интереси, общата памет и ценности, руския език, традициите, културата и вярата.“

          Видеозаписът с обръщението е публикуван на официалния сайт на Кремъл.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Тръмп даде ултиматум на Хамас: „Три или четири дни“ да приеме мирния план за Газа

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди Хамас, че има „три или четири дни“, за да приеме неговия план за прекратяване на войната в Газа...
          Политика

          САЩ са на крачка от спиране на правителството след вот в Сената

          Красимир Попов -
          Американските сенатори отхвърлиха временното решение на републиканците за финансиране, което трябваше да осигури работа на правителството след полунощ. Така страната е изправена пред пагубно спиране...
          Инциденти

          Жертвите на силното земетресение във Филипините нараснаха до 19

          Красимир Попов -
          Броят на загиналите при земетресението с магнитуд 6,9, разтърсило централната част на Филипините, достигна 19 души, съобщиха местните власти, цитирани от АФП. Най-тежко пострадал е...

          123 КОМЕНТАРА

          4. Владимир Николов Сложил съм си снимка каквато съм преценил.Ти нали си си сложил.Виждаме идиота.

          5. Праведната битка, в която вие оставате жив, а хиляди ваши войници оставят костите си в Украйна?

          8. Как не го тресна един инсулт, бе, де ва изр0д@ му де ва. Толкоз народ затри, толкоз фамилии почерни…

              • Natalia Vanovska, нямаше нужда да си подлагате гърдите на амбразурата- никой няма да Ви потупа по рамото за това.
                Отделно, че не съм написала пожелание, а съм задала въпрос.
                Много различни неща са!

          9. Руснаците много обичат да си преписват победи а една битка не са спечелили 🤣🤣🤣

          14. Как може един комунист,милиционер и водещ братоубийствена война да говори за праведност?!…

          17. Това може да го каже болен човек нападнал,разрушил и убил хиляди украинци в Украйна,Путин е съвременият Хитлер.

          23. Нито за миг не съм ислила обратното! да живее Русия и лидерът Путин! Да помогне на Българите,които го обичаме ,да изтреби всички фашисти!

          26. Не минава ден Путя да не разсмее или отврати света с поредната глупост, която роди болният му мозък!

            • Ogniyan Nikolov
              ЕДИН ДЪРЖАВНИК ,КОЙТО
              ЗАЩИТАВА СВОИТЕ СЪНАРОДНИЦИ ,НЕ ЕБОЛЕН
              МОЗЪК.
              БОЛЕН МОЗЪК Е ОНЯ ПОЛИТИК ,КОЙТО ПРОДАВА
              РОДИНАТА СИ И ИНТЕРЕСИТЕ НА НАРОДА СИ.

              • Иван Георгиев Така ги защити , че уби 1млн. от своите и 1млн.украйнци…..да не говорим за разрухата която причини на Украйна и на Русия….абе дедо бе, но КГБ дедо!! Но Украйнците ще им „платят“….това може един храненик на държавата СССР- Русия !!!

            • Румен Мишев Войната започна преди повече от десет години и не от Русия,но това е много трудно за разбиране от същества с кошници на раменете си.

              • Красимир Илиев разбира се че не от Русия. Как смеят украинците да бъдат недоволни от натрапения им от Русия президент. Това да не ви е Непал?
                И също как смеят да използват в обществените учреждения официалният държавен език? Та това накърнява правата на „богоизбраните“ расисти!

              • Валя Маринова ако отидеш в Газа и видиш как живеят палестинците там ще поискаш да станеш палестинец. Вода, ток и газ безплатно, ама наистина безплатно, а не от данъци ( е от данаците са, но от данъците на израилтяните, а не от жителите на Газа. Три етажни къщи с ~200 m² застроена площ и всеки жител на Газа смята за унижение да кара автомобил по-нисък клас от Мерцедес – премиум клас. При това, че нито една жена не работи освен лекарки, медицински сестри и учителки за момичета.

              • Jacky Angel Може да сте прав ,но ние виждаме съвсем друго по ТВ! Но има и доста други държави в които американците се мешат и съсипват живота им!Дори сменяват цели правителства!!!😏

            • Румен Мишев
              ПРЕСТЪПНИК Е ОНЗИ ПОЛИТИК ,КОЙТО НЕ ЗАЩИТАВА ИНТЕРЕСА НА
              СВОЯТ НАРОД.

            • Румен Мишев най големите престъпници са Америка и Нато ,водещи войни 19, 20 ,21 век и т.н…….

            • Snejana Ivanova ,я блокирай ДЕБИЛИТЕ,дето се хилят като хиени и се мръщят…да вървят на майната си

          32. Нали беше Специална Военна Операция?
            Сега е Праведна битка?
            Какво ли няма да измисли един болен, закостенял в развитието си мозък за да оправдае убийствата и разрушенията?

            Няма да му се размине, както и да я нарича!

              • Красимир Стоянов точно фашистите от Москва не искам да имат “пръст” в живота на българина!

                Левски го е казал точно:
                “Който ни освободи, той ще ни пороби!”

                И на тази робия сме свидетели (с кратки изключения) през всичките години след краят на 1877-78 г!

                Окрадоха ни няколко пъти, държат се с нас като с нисша раса… Какво друго да очакваме!!?!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!