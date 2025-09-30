Путин: Русия побеждава в „праведната битка“ в Украйна

Руският президент Владимир Путин заяви, че руските сили постигат успехи в Украйна, като определи конфликта като „праведна битка“. В обръщение към нацията, разпространено от Кремъл и цитирано от агенциите Ройтерс, ТАСС и БТА, държавният глава подчерта, че цялата страна е обединена в усилията си.

„Ние с вас направихме това, което трябваше да направим, и се гордеем с това. Подкрепихме нашите братя и сестри в тяхното твърдо и отговорно решение. Днес, защитавайки този избор, нашите бойци и командири се впускат в атака. Цялата страна, цяла Русия води праведна битка и работи усърдно."

Путин заяви още, че руснаците заедно защитават „любовта към родината и единството на историческата съдба“.

„Борим се и побеждаваме. Защитаваме основните национални интереси, общата памет и ценности, руския език, традициите, културата и вярата.“

Видеозаписът с обръщението е публикуван на официалния сайт на Кремъл.