Радослав Гидженов с дебют в групова фаза на европейските турнири

Българският футболен съдия Радослав Гидженов получи първо назначение в групова фаза на европейските клубни турнири през сезон 2025/26. Съдийската комисия на УЕФА му повери ръководството на двубоя от 2-рия кръг в Лигата на конференциите между Ноа Ереван (Армения) и Риека (Хърватия).
Мачът ще се играе в четвъртък, 2 октомври, от 19:45 ч. българско време, на стадион „Вазген Саргисян“ в арменската столица Ереван.
Гидженов ще работи с български екип:
- Мирослав Иванов и Георги Дойнов – асистент-съдии;
- Венцислав Митрев – четвърти съдия.
Системата за видеоповторения (ВАР) ще бъде поверена на естонски арбитри:
- Марко Лиива – главен ВАР-съдия;
- Йоонас Яновиц – асистент ВАР-съдия.
За съдийски наблюдател УЕФА назначи Марко Бордж от Малта, а дежурен делегат ще бъде Флорин Пруня – бивш национален вратар на Румъния.
