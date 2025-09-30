НА ЖИВО
      вторник, 30.09.25
          Футбол

          Радослав Гидженов с дебют в групова фаза на европейските турнири

          Снимка: startphoto.bg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Българският футболен съдия Радослав Гидженов получи първо назначение в групова фаза на европейските клубни турнири през сезон 2025/26. Съдийската комисия на УЕФА му повери ръководството на двубоя от 2-рия кръг в Лигата на конференциите между Ноа Ереван (Армения) и Риека (Хърватия).

          Мачът ще се играе в четвъртък, 2 октомври, от 19:45 ч. българско време, на стадион „Вазген Саргисян“ в арменската столица Ереван.

          Гидженов ще работи с български екип:

          • Мирослав Иванов и Георги Дойнов – асистент-съдии;
          • Венцислав Митрев – четвърти съдия.

          Системата за видеоповторения (ВАР) ще бъде поверена на естонски арбитри:

          • Марко Лиива – главен ВАР-съдия;
          • Йоонас Яновиц – асистент ВАР-съдия.

          За съдийски наблюдател УЕФА назначи Марко Бордж от Малта, а дежурен делегат ще бъде Флорин Пруня – бивш национален вратар на Румъния.

          - Реклама -

