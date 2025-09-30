НА ЖИВО
          НачалоБългарияКрими

          Разкриха измама за работа във Франция, „изгоряха” седем души в Разградско

          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Полицията разкри схема за измама, свързана с обещания за работа във Франция, извършена в периода 22–28 септември на територията на община Самуил.

          Сигналът е подаден на 29 септември от 49-годишна жена от село Голям извор. Тя съобщила, че заедно с още шестима жители на селата Голям извор и Хърсово е била подведена с обещания за осигурена работа във Франция.

          Пострадалите са претърпели имотна вреда в размер на 350 лева.

          Полицията е задържала двамата предполагаеми извършители – мъж на 42 години и негов 20-годишен съучастник, и двамата от Самуил. При обиск на по-младия е намерено и малко количество канабис – 0,96 грама.

