      сряда, 01.10.25
          Начало

          Рекордни над 8000 участници от 66 държави ще вземат участие на Софийския маратон

          1
          41
          СНИМКА: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Организаторите на Wizz Air Sofia Marathon обявиха на пресконференция новата визия на събитието, насочена към по-високо качество и международен престиж. Тази година за участие са се регистрирали рекордните над 8000 състезатели от 66 държави. Масовият старт на 5 км е на 11 октомври, а на 12 октомври ще се проведат дистанциите 10 км, 21 км и 42 км.

          Зам.-министърът на спорта Димитър Георгиев и председателят на фондация „София – Европейска столица на спорта“ Димитър Шалъфов подчертаха значението на маратона за популяризирането на активния начин на живот.

          Сред участниците ще бъдат шампиони и елитни атлети, включително миналогодишният победител и призьори от международни първенства.

          Организаторите обявиха и социална кауза – дарение от 4000 лв. за спортисти със специални потребности, сред които скиорката Радена Ангелова със Синдром на Даун.

          По трасето ще има 8 подкрепителни пункта, 5 музикални сцени и нови партньорски инициативи. Програмата включва и традиционното Маратон Експо (8–12 октомври).

