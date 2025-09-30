Рекордни над 8000 участници от 66 държави ще вземат участие на Софийския маратон

Организаторите на Wizz Air Sofia Marathon обявиха на пресконференция новата визия на събитието, насочена към по-високо качество и международен престиж. Тази година за участие са се регистрирали рекордните над 8000 състезатели от 66 държави. Масовият старт на 5 км е на 11 октомври, а на 12 октомври ще се проведат дистанциите 10 км, 21 км и 42 км.

Зам.-министърът на спорта Димитър Георгиев и председателят на фондация „София – Европейска столица на спорта“ Димитър Шалъфов подчертаха значението на маратона за популяризирането на активния начин на живот.

Сред участниците ще бъдат шампиони и елитни атлети, включително миналогодишният победител и призьори от международни първенства.

Организаторите обявиха и социална кауза – дарение от 4000 лв. за спортисти със специални потребности, сред които скиорката Радена Ангелова със Синдром на Даун.

По трасето ще има 8 подкрепителни пункта, 5 музикални сцени и нови партньорски инициативи. Програмата включва и традиционното Маратон Експо (8–12 октомври).