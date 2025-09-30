НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          Рибари попаднаха на дрон камикадзе в Черно море

          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Турски рибари откриха край бреговете на Черно море, в района на окръг Трабзон, безпилотен морски дрон, който впоследствие бе идентифициран като украински Magura V5 от типа камикадзе, съобщи агенция ИХА.

          Рибарите забелязали необичайния обект през нощта близо до град Чаршъбашъ и го изтеглили с лодките си до брега. След сигнал на мястото пристигнала бреговата охрана, която установила, че плавателният съд може да е натоварен с експлозиви. Повикани били специалните части SAT на турските военноморски сили от Истанбул.

          Морските дронове Magura V5 са проектирани за атаки срещу руския флот и вече са използвани в редица операции, уточнява ИХА.

          Председателят на пристанищния кооператив в Йороз, Исмаил Йълмаз, потвърди, че плавателният съд е прибран там, като районът е затворен за рибари.

          „Беше установено, че вътре има бомба. Лодката се намира в нашето пристанище. Сапьорски екип е на път.“, заяви Йълмаз.

          Случаят предизвика засилени мерки за сигурност в района.

          - Реклама -

          Политика

          САЩ предоставят противодронови системи на Дания за срещата на върха на ЕС

          Красимир Попов -
          Съединените щати ще подкрепят Дания с средства за противодействие на дронове по време на домакинството ѝ на срещата на върха на ЕС тази седмица,...
          Политика

          Чехия ограничава достъпа на руски дипломати до страната

          Антония Лазарова -
          Като член на ЕС и НАТО, Чехия е сред най-активните поддръжници на Киев. Страната с население от 10,9 млн. души предоставя както военна, така и
          Политика

          Зеленски изпрати украински специалисти по дронове в Дания

          Антония Лазарова -
          Украйна изпрати група свои специалисти по дронове в Дания, за да участват в съвместни учения с партньори от съюза. Новината съобщи президентът Володимир

          3 КОМЕНТАРА

          2. поредният украински дрон! този модел Magura V5 Имаме поне 15 основания /паднали и плуващи в морето мини/ да обявим война на Усрайна! че ни напада!!!!

          3. Хайде хотелиерът – сламеният премиер да обявява война на Русия и да приключваме с агонията.

