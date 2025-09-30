Рибари попаднаха на дрон камикадзе в Черно море

Турски рибари откриха край бреговете на Черно море, в района на окръг Трабзон, безпилотен морски дрон, който впоследствие бе идентифициран като украински Magura V5 от типа камикадзе, съобщи агенция ИХА.
- Реклама -
Рибарите забелязали необичайния обект през нощта близо до град Чаршъбашъ и го изтеглили с лодките си до брега. След сигнал на мястото пристигнала бреговата охрана, която установила, че плавателният съд може да е натоварен с експлозиви. Повикани били специалните части SAT на турските военноморски сили от Истанбул.
Морските дронове Magura V5 са проектирани за атаки срещу руския флот и вече са използвани в редица операции, уточнява ИХА.
Председателят на пристанищния кооператив в Йороз, Исмаил Йълмаз, потвърди, че плавателният съд е прибран там, като районът е затворен за рибари.
Случаят предизвика засилени мерки за сигурност в района.
Турски рибари откриха край бреговете на Черно море, в района на окръг Трабзон, безпилотен морски дрон, който впоследствие бе идентифициран като украински Magura V5 от типа камикадзе, съобщи агенция ИХА.
- Реклама -
Рибарите забелязали необичайния обект през нощта близо до град Чаршъбашъ и го изтеглили с лодките си до брега. След сигнал на мястото пристигнала бреговата охрана, която установила, че плавателният съд може да е натоварен с експлозиви. Повикани били специалните части SAT на турските военноморски сили от Истанбул.
Морските дронове Magura V5 са проектирани за атаки срещу руския флот и вече са използвани в редица операции, уточнява ИХА.
Председателят на пристанищния кооператив в Йороз, Исмаил Йълмаз, потвърди, че плавателният съд е прибран там, като районът е затворен за рибари.
Случаят предизвика засилени мерки за сигурност в района.
Съвета за сигурност няма ли да се събира ? Или украинските дронове не убиват хора?
поредният украински дрон! този модел Magura V5 Имаме поне 15 основания /паднали и плуващи в морето мини/ да обявим война на Усрайна! че ни напада!!!!
Хайде хотелиерът – сламеният премиер да обявява война на Русия и да приключваме с агонията.