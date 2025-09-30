Рибари попаднаха на дрон камикадзе в Черно море

Турски рибари откриха край бреговете на Черно море, в района на окръг Трабзон, безпилотен морски дрон, който впоследствие бе идентифициран като украински Magura V5 от типа камикадзе, съобщи агенция ИХА.

Рибарите забелязали необичайния обект през нощта близо до град Чаршъбашъ и го изтеглили с лодките си до брега. След сигнал на мястото пристигнала бреговата охрана, която установила, че плавателният съд може да е натоварен с експлозиви. Повикани били специалните части SAT на турските военноморски сили от Истанбул.

Морските дронове Magura V5 са проектирани за атаки срещу руския флот и вече са използвани в редица операции, уточнява ИХА.

Председателят на пристанищния кооператив в Йороз, Исмаил Йълмаз, потвърди, че плавателният съд е прибран там, като районът е затворен за рибари.

„Беше установено, че вътре има бомба. Лодката се намира в нашето пристанище. Сапьорски екип е на път.“, заяви Йълмаз.

Случаят предизвика засилени мерки за сигурност в района.