Русия: Украйна подготвя провокация в Полша

Руската федерация предупреди Полша за предполагаемо проникване на диверсионни групи, които могат да застрашат критична инфраструктура. От своя страна Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна определи съобщенията като провокация с цел хибридно нахлуване в европейска държава, съобщи базираното в Киев издание Фокус.
- Реклама -
Москва: Украинци ще се представят за руски диверсанти
Службата за външно разузнаване на Русия (СВР) твърди, че в Полша ще действат бойци от украинските отбранителни сили, които ще се представят за руски и беларуски диверсионно-разузнавателни групи (ДРГ). Планът според Москва предвиждал тези хора да се предадат на полските служби и да заявят, че действат по заповед на руската армия.
В изявления, цитирани от руски медии, се твърди, че в операцията щели да участват бойци от „Руския доброволчески корпус“ и полка „Кастус Калиновски“.
Киев: Русия сама обяви плановете си
Ръководителят на украинския Център за противодействие на дезинформацията, Андрий Коваленко, предупреди, че Русия всъщност може да тества реакцията на НАТО и ЕС.
Той посочи, че провокациите с дронове над Полша и Румъния, както и евентуални действия на диверсанти, са част от стратегия за „проверка на здравината“ на границите и на реакцията на съюзниците.
Полша и НАТО – без официален отговор
Полските власти – президентът Карол Навроцки, премиерът Доналд Туск и външният министър Радослав Шикорски – засега не са коментирали руските твърдения. Няма реакция и от украинското военно разузнаване (ГУР).
Руската федерация предупреди Полша за предполагаемо проникване на диверсионни групи, които могат да застрашат критична инфраструктура. От своя страна Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна определи съобщенията като провокация с цел хибридно нахлуване в европейска държава, съобщи базираното в Киев издание Фокус.
- Реклама -
Москва: Украинци ще се представят за руски диверсанти
Службата за външно разузнаване на Русия (СВР) твърди, че в Полша ще действат бойци от украинските отбранителни сили, които ще се представят за руски и беларуски диверсионно-разузнавателни групи (ДРГ). Планът според Москва предвиждал тези хора да се предадат на полските служби и да заявят, че действат по заповед на руската армия.
В изявления, цитирани от руски медии, се твърди, че в операцията щели да участват бойци от „Руския доброволчески корпус“ и полка „Кастус Калиновски“.
Киев: Русия сама обяви плановете си
Ръководителят на украинския Център за противодействие на дезинформацията, Андрий Коваленко, предупреди, че Русия всъщност може да тества реакцията на НАТО и ЕС.
Той посочи, че провокациите с дронове над Полша и Румъния, както и евентуални действия на диверсанти, са част от стратегия за „проверка на здравината“ на границите и на реакцията на съюзниците.
Полша и НАТО – без официален отговор
Полските власти – президентът Карол Навроцки, премиерът Доналд Туск и външният министър Радослав Шикорски – засега не са коментирали руските твърдения. Няма реакция и от украинското военно разузнаване (ГУР).
Ботовете се активизираха
Русия много я е страх някой да не извърши провокация от нейно име и след това НАТО-то да й разкаже играта. 🙂 Страх голям.
Pavel Cho Олигофрен!
Pavel Cho Душичка мила евроатлантическа неОпределена. 😂
Провокативна , лъжлива медия,
Верваме им на тъпите ватенки
Stoyan Georgiev , първи го публикуваха унгарците. Явно са видели нещо с разузнавателните дронове.
Stoyan Georgiev тъпия си тибе. Олигофрен
Stoyan Georgiev ТИ си тъп…
Snejanka Stefanova червени бабички русороби 😂😂😂😂
Stoyan Georgiev тъпчо, какво се оказа миналия път? От 51 дрона, дето уж влязоха в Полша станаха 19 и накрая снимаха някакви детски играчки по покривите. Толкова ли си смотан, че не разбра, че това са провокации?
Stoyan Georgiev Вярваме разбира се. На онези опушените ли да вярваме ?
Чакай те ги още
Колкото и Полша нападна Хилтер и Сталин – ама едновременно 😀😀😀
Metodi Litcev Да де ,ама чети какво е искал Пилсудски от Хитлер през 1938г,??
Georgi Skabrin Това фактически или спиритически му го е искал, Пилсдудски от Хилтер през 1938 г.? М, умкеьо, дето ми плещиш на „ти“… така от гроба ли му го е искал през 1938 г.
Georgi Skabrin , какво точно е поискал Пилсдудски от Хитлер , три години след смъртта си? Кажи да ти се посмея още малко на простия ти ватнишки мозък.
Metodi Litcev Олигофрен!