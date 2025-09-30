Русия: Украйна подготвя провокация в Полша

Руската федерация предупреди Полша за предполагаемо проникване на диверсионни групи, които могат да застрашат критична инфраструктура. От своя страна Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна определи съобщенията като провокация с цел хибридно нахлуване в европейска държава, съобщи базираното в Киев издание Фокус.

Москва: Украинци ще се представят за руски диверсанти

Службата за външно разузнаване на Русия (СВР) твърди, че в Полша ще действат бойци от украинските отбранителни сили, които ще се представят за руски и беларуски диверсионно-разузнавателни групи (ДРГ).

Планът според Москва предвиждал тези хора да се предадат на полските служби и да заявят, че действат по заповед на руската армия.

В изявления, цитирани от руски медии, се твърди, че в операцията щели да участват бойци от „Руския доброволчески корпус“ и полка „Кастус Калиновски“.

Киев: Русия сама обяви плановете си

Ръководителят на украинския Център за противодействие на дезинформацията, Андрий Коваленко, предупреди, че Русия всъщност може да тества реакцията на НАТО и ЕС.

„Наришкин и СВР на Русия на практика анонсираха собствените си планове. Те искат да сплашат европейските държави и да намалят подкрепата за Украйна. Няма да успеят“, заяви Коваленко.

Той посочи, че провокациите с дронове над Полша и Румъния, както и евентуални действия на диверсанти, са част от стратегия за „проверка на здравината“ на границите и на реакцията на съюзниците.

Полша и НАТО – без официален отговор

Полските власти – президентът Карол Навроцки, премиерът Доналд Туск и външният министър Радослав Шикорски – засега не са коментирали руските твърдения. Няма реакция и от украинското военно разузнаване (ГУР).