      сряда, 01.10.25
          Русия: Украйна подготвя провокация в Полша

          Снимка: БГНЕС
          Руската федерация предупреди Полша за предполагаемо проникване на диверсионни групи, които могат да застрашат критична инфраструктура. От своя страна Центърът за противодействие на дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна определи съобщенията като провокация с цел хибридно нахлуване в европейска държава, съобщи базираното в Киев издание Фокус.

          Москва: Украинци ще се представят за руски диверсанти

          Службата за външно разузнаване на Русия (СВР) твърди, че в Полша ще действат бойци от украинските отбранителни сили, които ще се представят за руски и беларуски диверсионно-разузнавателни групи (ДРГ).
          Планът според Москва предвиждал тези хора да се предадат на полските служби и да заявят, че действат по заповед на руската армия.

          В изявления, цитирани от руски медии, се твърди, че в операцията щели да участват бойци от „Руския доброволчески корпус“ и полка „Кастус Калиновски“.

          Киев: Русия сама обяви плановете си

          Ръководителят на украинския Център за противодействие на дезинформацията, Андрий Коваленко, предупреди, че Русия всъщност може да тества реакцията на НАТО и ЕС.

          „Наришкин и СВР на Русия на практика анонсираха собствените си планове. Те искат да сплашат европейските държави и да намалят подкрепата за Украйна. Няма да успеят“, заяви Коваленко.

          Той посочи, че провокациите с дронове над Полша и Румъния, както и евентуални действия на диверсанти, са част от стратегия за „проверка на здравината“ на границите и на реакцията на съюзниците.

          Полша и НАТО – без официален отговор

          Полските власти – президентът Карол Навроцки, премиерът Доналд Туск и външният министър Радослав Шикорски – засега не са коментирали руските твърдения. Няма реакция и от украинското военно разузнаване (ГУР).

          18 КОМЕНТАРА

          2. Русия много я е страх някой да не извърши провокация от нейно име и след това НАТО-то да й разкаже играта. 🙂 Страх голям.

              • Georgi Skabrin Това фактически или спиритически му го е искал, Пилсдудски от Хилтер през 1938 г.? М, умкеьо, дето ми плещиш на „ти“… така от гроба ли му го е искал през 1938 г.

              • Georgi Skabrin , какво точно е поискал Пилсдудски от Хитлер , три години след смъртта си? Кажи да ти се посмея още малко на простия ти ватнишки мозък.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

