      сряда, 01.10.25
          Война

          Руски дрон уби семейство с две деца в Сумска област, сред жертвите е и бременна жена

          Снимка: БГНЕС
          Руски дрон удари през нощта жилищна сграда в село Чернеччина, Сумска област, при което загинаха четиричленно семейство – родители и двете им деца на 4 и 6 години, съобщиха украинските власти. Сред жертвите е и майката, която е била бременна с близнаци.

          Общо 65 дрона са били изстреляни срещу Украйна през нощта като част от ежедневните атаки на Русия, но повечето са били свалени от украинската противовъздушна отбрана, предаде АФП.

          „Това не е хаосът на войната, а съзнателен избор: Русия удря домове, деца, самото съществуване на нашата нация,“ написа премиерът на Украйна Юлия Свириденко в социалните мрежи.

          Освен трагедията в Сумска област, други дронове са поразили енергийна инфраструктура в Черниговска област, оставяйки без електричество над 26 000 домакинства.

          В отговор на руските въздушни удари Киев засилва атаките си срещу руска логистика и петролни рафинерии. От руското министерство на отбраната заявиха, че са „прехванали и унищожили“ 81 украински дрона през нощта, но не съобщиха за щети.

