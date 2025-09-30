Руски дрон уби семейство с две деца в Сумска област, сред жертвите е и бременна жена

Руски дрон удари през нощта жилищна сграда в село Чернеччина, Сумска област, при което загинаха четиричленно семейство – родители и двете им деца на 4 и 6 години, съобщиха украинските власти. Сред жертвите е и майката, която е била бременна с близнаци.
- Реклама -
Общо 65 дрона са били изстреляни срещу Украйна през нощта като част от ежедневните атаки на Русия, но повечето са били свалени от украинската противовъздушна отбрана, предаде АФП.
Освен трагедията в Сумска област, други дронове са поразили енергийна инфраструктура в Черниговска област, оставяйки без електричество над 26 000 домакинства.
В отговор на руските въздушни удари Киев засилва атаките си срещу руска логистика и петролни рафинерии. От руското министерство на отбраната заявиха, че са „прехванали и унищожили“ 81 украински дрона през нощта, но не съобщиха за щети.
Руски дрон удари през нощта жилищна сграда в село Чернеччина, Сумска област, при което загинаха четиричленно семейство – родители и двете им деца на 4 и 6 години, съобщиха украинските власти. Сред жертвите е и майката, която е била бременна с близнаци.
- Реклама -
Общо 65 дрона са били изстреляни срещу Украйна през нощта като част от ежедневните атаки на Русия, но повечето са били свалени от украинската противовъздушна отбрана, предаде АФП.
Освен трагедията в Сумска област, други дронове са поразили енергийна инфраструктура в Черниговска област, оставяйки без електричество над 26 000 домакинства.
В отговор на руските въздушни удари Киев засилва атаките си срещу руска логистика и петролни рафинерии. От руското министерство на отбраната заявиха, че са „прехванали и унищожили“ 81 украински дрона през нощта, но не съобщиха за щети.
Твърди го „надрусаното еврейче“???
Не ви ли омръзна все едни и същи глупости.
Дрона знае ли.
Това е птичка
Я сега дай у Газа колко такива има за час
ЕДНОСТРАННИТЕ ИНФО👆❗ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НЕАДЕКВАТНИ И СУБЕКТИВНИ .👆❗😎ВЪВ ….ВОЕННИ КОНФЛИКТИ И ДЕЙСТВИЯ – НАЙ- НОРМАЛНО👆 ЦИВИЛНОТО НАСЕЛЕНИЕ СЕ ПРЕДУПРЕЖДАВА И ПОКРИВА В УБЕЖИЩА👆❗ ……ПИТА ЕДИН ПРИЯТЕЛ : – ЗАЩО – ПОКРАЙНИНСКАТА ,,ВЛАСТ“ НИТО ВЕДНЪЖ НЕ КАЗА ЗА СИРЕНИ , УБ!ЕЖИЩА И ЕВ!АКУАЦИИ ОТ ОПАСНИ ЗОНИ НА ВОЕННИ ДЕЙСТВИЯ🤔⁉️…..В ЕКСТАЗИ БИЕ ,,ТЪПАНИ“ ЗА СВОИ ,,УДАРИ“ А ПОСЛЕ РЕВЕ ПО СВЕТА – ЧЕ НЯКОЙ НЕЩО ….🥴ИДЕЯТА – ДА ,,ЗАБЛУЖДАВАТ „👆И ПРЕДСТАВЯТ ,,ДРУГИТЕ“ КАТО ,,НЯКАКВИ БР!ОДЕЩИ УБ!ИВАЩИ ЖЕНИ И ДЕЦА“ 😎ИЗДИША ОТВСЯКЪДЕ ……….❗❗❗РАЗЧИТАЙКИ НА ,,ПОДР!ЪЪЖНИЦИТЕ ПРАВ!ИТЕЛСТВА “ ОКАЗВАЩИ ВЛИЯНИЯТА СИ НАД МЕДИИ И ИНФО 😎РЕСПЕКТИВНО КЪМ НАСЕЛЕНИЕТО❗⚠️…КРИВИ СМЕТКИ ОБАЧЕ …..ЕФЕКТА Е ОБРАТЕН ОТ ТИЯ ,,ЗЕЛЕНИ“ ИЗВЕСТИЯ😎❗
Лъжа!
Слава на Русия!
Мисля че е турски.
Това Циониски синковци войната, на едни отнесе на други донесе!!! 🤫 🤫 🤫
Последно 4 или 6 ченно семейство?
По други наши известни новинарници се тиражира, че семейство с две деца са убили руски дрон!
Те руснаците колко ракети хвърлиха по Киевска област!
Колко заводи унищожиха?!!!!
А Вие пишете глупости!!!!
Всички медий са антибългарски. Платени и продажни!
Уж дрон пък снимка на самолет.Залъгвахте ни дълго време,вече не сте интересни.
Голяма изненада
Алоууу – ти не знаеш ли че по време на война умират невинни
И в Газа умират
Ти какво правиш да спре войната
Всеки път едно и също
Detelina Stefanova целта е да мразим Русия, да ни се втълпи, че тя ще ни нападне и унищожи-предистория на войните…
Май прекалихте с информацията..
Maya Ruseva Така им е наредено, гущероподобните губят 5000то властване, и когато умират най-много съскат!!! 🤷♂️🤣🤣МАТРИЦАТА ПАДА!!!
Защо не пишете колко жени и деца избиват в Газа всеки ден !
Убито семейство с две деца, между жертвите е бременна!?!? Тя сигурно е била любовница на семейството според заглавието, щото простотии не чета.
Стига с лъжи всеки ден,вече ставате смешни.
Графика на непубликувани ви е 5 ч., Евроком. Само американските ракети са умни и високоточни, а разрушените през 1999 г. къщи в Горна Баня и Брезник „Козяк“ (Посолство- то де!), обясни че са от смеч (природно метеоявление)…
а защо требва да ви се вярва ????
Достатъчно доказани лъжи излязоха от вас.
Да споменат украинските касетъчни бомби точка-У изстреляни срещу евакуиращи се украински граждани на жп гара от страната на зеленски преди две години дрона може да загуби обхват или посока но бомбата(ракета) малко трудно
Александър Грозев и тогава имаше,, тела на всякаква възраст“ и тогава ,,зеленясалия орева – че ето вижте …👆❗Доколкото помня – по траекторията се Доказа – че е дошла от Украстрана 👆Но нали нещо трябва да се покаже на ,,милозливите чужденци“👆😎 , че как иначе ще му се дават и дават пари на ,,блатистото нищо“ ….
Бла бла бла…. Тъпотии
А ГЕНОЦИДА в Газа това се случва всеки ден по няколко пъти…
А бягай те, уеее сигурно е убило някое старо магаре
Нещо за Палестина
Антон Андонов Какво?
Газа, пишете и за Газа!!!!!!
Chichi Chichi За какво?
Chichi Chichi Ще напишат, ама това ще им е последното писане!!! 🤷♂️🤷♂️🤷♂️
А украинский дрон попал в жилой дом в Подмосковье. В результате пожара сгорела 76 летняя бабушка и ее 6 летний внук. Но об этом западные СМИ не напишут.
Война е. После не знам какво ще пишете като ни подпукат и нас, заради Урсулите
И разни баби се смеят на това
Rada Naslednikova Аз също!🤣🤣🤣
Rada Naslednikova ти па си много убав(а). Трол пещерен
Rada Naslednikova а вие роните ли роните от ,,крокодилските ли🤔⁉️ „..за кое ..за евентуално заг!иналите ..🤔.или че не са били в ,,убежища “ или ева!куирани🤔 Или ,че при толкоз гърмене – важното е че ,,едно семейство…..“ , ами кое ще ,,повлияе“ на драгия читател🤔 …..- бременна жена , деца , семейство ….Заааащо⁉️⁉️⁉️⁉️ си отговорете сама – заааащо не се из!лъчват писъците на украМайките и съпруги и деца – когато,, укровоенни“ – от улицата дъ*рпат ,влачат ,ритат, би*ят и пъ!хат в разни бусове😡 всички мъже де що видят …..Или това отв!личане , тоя ,,лов на хора“ – намирате за нормално 🤔⁉️Заааащо тези видеа не се излъчват се питайте🤔защо се затварят очи , защо Европа се пр! ави че не вижда тези пре! стъп!ления , защо Бг пра!вителството ,,поддържа власт която отвлича хора “ 👆😎😡 Помислете по това, а не гo играйте вЪзмУтена – че се смеели хората👆❗
Жертвата е черна, бременна, еднокрака, безработна лесбийка . Все пак трябва да отговаря на всички критерии за онеправданост.
Nayden Stoitsov И се оказа че е блядка избягала от режима на путкин!
Nayden Stoitsov ти си гей, или неоринтиран и си слабоумен и малоумен
Ще стане в България за руско семейство
Как го измислиха само 🙂Бременна жена да изглежда зловещо !Видите ли сатани руски да си кажат хорицата .Кой ви вярва ?
А в Газа, колко са убитите?