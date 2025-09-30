Руското разузнаване: Киев и Варшава подготвят нова провокация на полска територия

Руската Служба за външно разузнаване (СВР) съобщи, че украинските власти подготвят нова „резонансна провокация“, чиято цел е да въвлекат държави от НАТО в пряк сблъсък с Русия. Това се казва в официално изявление на СВР, цитирано от руските медии.
Според службата, след „организираните провокации“ с дронове над въздушното пространство на Полша и Румъния, Киев не се отказва от опитите си да въвлече европейските страни от НАТО във въоръжено противопоставяне с Москва.
Сценарий с инсценирана диверсионна група
По информацията, разпространена от СВР, Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна е разработило нов сценарий съвместно с полските спецслужби.
Планът предвижда на територията на Полша да бъде изпратена диверсионно-разузнавателна група, която ще бъде представена като съставена от руски и беларуски военнослужещи. В действителност, твърди СВР, в групата ще участват бойци от „Легион Свобода на Русия“ и белоруския „полк Калиновски“, които воюват на страната на украинската армия.
Очаква се провокацията да бъде свързана с инсценирана атака срещу обекти на критичната инфраструктура, за да предизвика силен обществен отзвук. След това полските служби ще „разкрият и неутрализират“ групата, като членовете ѝ ще дадат признания пред медиите, потвърждавайки „съпричастност“ на Русия и Беларус към опита за дестабилизация в Полша.
Политическата цел
Службата за външно разузнаване в Москва твърди, че с този сценарий Украйна се стреми да накара европейските държави да реагират максимално твърдо срещу Русия — включително с военни средства.
Може да ги изпреварите и да им подпалите задниците
Може да застрелят престолонаследник или на нападнат граничен пункт. И двата варианта са доказано работещи.
Нищо няма да разпалят . Путин чака ЕС да одобри голям заем за помощ на Украйна . Ако се окачат войната ще продължи с бавно темпо за да може тези пари да бъдат похарчени . Така в ЕС ще настане криза и правителствата ще се сменят.
Ако не одобрят заема от 800- милиарда , което е малко вероятно , Специалната военна операция ще приключи бързо и тогава ще видим истинското темпо на Руската военна машина . За сега е игра на котка и мишка. Дали ЕС ще се окачи на кукичката .
Тръмп се усети . Байдън беше лапни шаран .
Антон Георгиев Какви анализатори ражда Техникума Ленин – не анализатори – корифей 😂
Dimiter Dimitroff А Соросоидите са…..при вас.
Краят му се вижда явно. Способни са на всичко.
Viktor But верно ватенките тръгнаха към москва
Hristo Ivanov
Да слънчице
Отивай при мама, че те чака
Крадецът вика: „дръжте крадеца“!
ₚашиZтка хибридна война!
Валентин Лазаров
Тролче 😀
Ще те повишат ми се струва
затова ни подготвят от Пошла с небивалици дронове с тиксо и летящи патици на радарите!? Планирали са пак взривове? мост? тръбопровод? квартали?
Руснаците спират войната, изнасят се от Украйна и няма да има провокации!Елементарно като путя!
Саня Хинков и като се събуди?
Саня Хинков И НАТО СЕ НАСТАНЯВА В УКРАЙНА…ЩЕСТАНЕ АМА ДРУГ ПЪТ !!!РУСНАЦИТЕ ЩЕ МЛАТЯТ УКРАИНЦИТЕ ДОКАТО НЯКЪДЕ СВЕТИ ЛАМПА В ТЪМНОТО … НА БАНДЕРА ТЕПЪРВА ЩЕСЕ НАЛОЖИ ДА ЖИВЕЕ В ЗЕМЛЯНКИ !!!
Sabco Sabcev тогава да не реват, че имало провокации, ама не били те!