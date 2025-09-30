НА ЖИВО
          Война

          Руското разузнаване: Киев и Варшава подготвят нова провокация на полска територия

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Руската Служба за външно разузнаване (СВР) съобщи, че украинските власти подготвят нова „резонансна провокация“, чиято цел е да въвлекат държави от НАТО в пряк сблъсък с Русия. Това се казва в официално изявление на СВР, цитирано от руските медии.

          Според службата, след „организираните провокации“ с дронове над въздушното пространство на Полша и Румъния, Киев не се отказва от опитите си да въвлече европейските страни от НАТО във въоръжено противопоставяне с Москва.

          Сценарий с инсценирана диверсионна група

          По информацията, разпространена от СВР, Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна е разработило нов сценарий съвместно с полските спецслужби.

          Митрофанова за дроновете над Полша: Планирана провокация Митрофанова за дроновете над Полша: Планирана провокация

          Планът предвижда на територията на Полша да бъде изпратена диверсионно-разузнавателна група, която ще бъде представена като съставена от руски и беларуски военнослужещи. В действителност, твърди СВР, в групата ще участват бойци от „Легион Свобода на Русия“ и белоруския „полк Калиновски“, които воюват на страната на украинската армия.

          Очаква се провокацията да бъде свързана с инсценирана атака срещу обекти на критичната инфраструктура, за да предизвика силен обществен отзвук. След това полските служби ще „разкрият и неутрализират“ групата, като членовете ѝ ще дадат признания пред медиите, потвърждавайки „съпричастност“ на Русия и Беларус към опита за дестабилизация в Полша.

          Страхил Ангелов: Дори Тръмп призна, че дроновете над Полша най-вероятно са били грешка Страхил Ангелов: Дори Тръмп призна, че дроновете над Полша най-вероятно са били грешка

          Политическата цел

          Службата за външно разузнаване в Москва твърди, че с този сценарий Украйна се стреми да накара европейските държави да реагират максимално твърдо срещу Русия — включително с военни средства.

          „Пред лицето на неизбежното поражение режимът на Зеленски е готов, прикривайки се с европейците, да се впусне във всякакви авантюри, дори с цената на разпалване на голяма война“, се казва в изявлението на СВР.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Зеленски: Ситуацията в Запорожката АЕЦ е „критична“, централата седми ден без електрозахранване – ОБНОВЕНА

          Красимир Попов -
          Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала е изключена от електропреносната мрежа вече седем поредни дни, което създава риск...
          Война

          Руски дрон уби семейство с две деца в Сумска област, сред жертвите е и бременна жена

          Красимир Попов -
          Руски дрон удари през нощта жилищна сграда в село Чернеччина, Сумска област, при което загинаха четиричленно семейство – родители и двете им деца на...
          Война

          Русия: Украйна подготвя провокация в Полша

          Марияна Стойчева -
          Руската федерация предупреди Полша за предполагаемо проникване на диверсионни групи, които могат да застрашат критична инфраструктура. От своя страна Центърът за противодействие на дезинформацията...

          18 КОМЕНТАРА

          2. Може да застрелят престолонаследник или на нападнат граничен пункт. И двата варианта са доказано работещи.

          3. Нищо няма да разпалят . Путин чака ЕС да одобри голям заем за помощ на Украйна . Ако се окачат войната ще продължи с бавно темпо за да може тези пари да бъдат похарчени . Така в ЕС ще настане криза и правителствата ще се сменят.
            Ако не одобрят заема от 800- милиарда , което е малко вероятно , Специалната военна операция ще приключи бързо и тогава ще видим истинското темпо на Руската военна машина . За сега е игра на котка и мишка. Дали ЕС ще се окачи на кукичката .
            Тръмп се усети . Байдън беше лапни шаран .

          7. затова ни подготвят от Пошла с небивалици дронове с тиксо и летящи патици на радарите!? Планирали са пак взривове? мост? тръбопровод? квартали?

          8. Руснаците спират войната, изнасят се от Украйна и няма да има провокации!Елементарно като путя!

            • Саня Хинков И НАТО СЕ НАСТАНЯВА В УКРАЙНА…ЩЕСТАНЕ АМА ДРУГ ПЪТ !!!РУСНАЦИТЕ ЩЕ МЛАТЯТ УКРАИНЦИТЕ ДОКАТО НЯКЪДЕ СВЕТИ ЛАМПА В ТЪМНОТО … НА БАНДЕРА ТЕПЪРВА ЩЕСЕ НАЛОЖИ ДА ЖИВЕЕ В ЗЕМЛЯНКИ !!!

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

