Руската Служба за външно разузнаване (СВР) съобщи, че украинските власти подготвят нова „резонансна провокация“, чиято цел е да въвлекат държави от НАТО в пряк сблъсък с Русия. Това се казва в официално изявление на СВР, цитирано от руските медии.

Според службата, след „организираните провокации“ с дронове над въздушното пространство на Полша и Румъния, Киев не се отказва от опитите си да въвлече европейските страни от НАТО във въоръжено противопоставяне с Москва.

Сценарий с инсценирана диверсионна група

По информацията, разпространена от СВР, Главното управление на разузнаването на Министерството на отбраната на Украйна е разработило нов сценарий съвместно с полските спецслужби.

Планът предвижда на територията на Полша да бъде изпратена диверсионно-разузнавателна група, която ще бъде представена като съставена от руски и беларуски военнослужещи. В действителност, твърди СВР, в групата ще участват бойци от „Легион Свобода на Русия“ и белоруския „полк Калиновски“, които воюват на страната на украинската армия.

Очаква се провокацията да бъде свързана с инсценирана атака срещу обекти на критичната инфраструктура, за да предизвика силен обществен отзвук. След това полските служби ще „разкрият и неутрализират“ групата, като членовете ѝ ще дадат признания пред медиите, потвърждавайки „съпричастност“ на Русия и Беларус към опита за дестабилизация в Полша.

Политическата цел

Службата за външно разузнаване в Москва твърди, че с този сценарий Украйна се стреми да накара европейските държави да реагират максимално твърдо срещу Русия — включително с военни средства.