Съдът остави в ареста двамата служители на ИААА, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Софийският градски съд (СГС) реши да остави за постоянно в ареста Борис Борисов и Георги Георгиев – служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Те са обвинени за искане и получаване на подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

- Реклама -

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

Аргументите на съда и прокуратурата

Съдът прие, че има достатъчно доказателства за участие на двамата обвиняеми в престъплението. Магистратите подчертаха, че служителите все още работят в структурата на ИААА и имат достъп до ресурсите ѝ, което крие риск да извършат ново престъпление.

Прокурор Елена Зиновиева заяви в пледоарията си:

„Деянията са с висока степен на обществена опасност. Ако Георгиев бъде освободен под по-лека мярка, има сериозен риск да извърши друго престъпление. Борисов е насочил един от шофьорите към банкомат, за да изтегли пари. В противен случай го е заплашил с глоба.“

По думите ѝ става дума за умишлени действия, извършени с усилия за получаване на неправомерна облага.

Защитата: „Няма доказателства, обвинението е скалъпено“

Адвокатът на двамата – Ивайло Йорданов – оспори тезата на прокуратурата, като подчерта, че по делото няма данни да е имало проблем с тахографските шайби на камионите, следователно нямало причина за глоба или подкуп.

„Това производство е поредната илюстрация как някои прокурори автоматично искат задържане под стража. Моите клиенти имат постоянна работа и адрес, нямат криминално минало и няма опасност да се укрият или извършат друго престъпление.“, заяви адвокат Йорданов.

Той определи обвинението като „превишено и скалъпено“ и коментира, че изявлението на министър Николай Караджов за уволнението на служителите е прибързано:

„Процедурата по освобождаване на държавен служител трае около месец. Това, което беше казано публично, обслужва единствено обществения интерес.“

Последната дума на обвиняемите

Пред съда Георги Георгиев заяви:

„Не съм искал и не съм получавал подкуп никога. Шофьорите сами ни предложиха пари, ние отказахме. Ако това е противозаконно, тогава сме виновни.“

Борис Борисов пък оспори достоверността на свидетелските показания:

„По време на разпитите свидетелите мълчаха, а преводачите говореха вместо тях. И тримата преводачи твърдяха едно и също. Ако е имало такъв проблем, защо шофьорите не са подали сигнал още същия ден или на следващия?“

Той допълни, че самите чужди граждани са били наясно чия техника превозват и вероятно не са искали да си създават проблеми.