НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПравосъдие

          Съдът остави в ареста двамата служители на ИААА, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

          1
          48
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Сподели
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Софийският градски съд (СГС) реши да остави за постоянно в ареста Борис Борисов и Георги Георгиев – служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Те са обвинени за искане и получаване на подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

          - Реклама -

          Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

          Аргументите на съда и прокуратурата

          Съдът прие, че има достатъчно доказателства за участие на двамата обвиняеми в престъплението. Магистратите подчертаха, че служителите все още работят в структурата на ИААА и имат достъп до ресурсите ѝ, което крие риск да извършат ново престъпление.

          Прокурор Елена Зиновиева заяви в пледоарията си:

          „Деянията са с висока степен на обществена опасност. Ако Георгиев бъде освободен под по-лека мярка, има сериозен риск да извърши друго престъпление. Борисов е насочил един от шофьорите към банкомат, за да изтегли пари. В противен случай го е заплашил с глоба.“

          По думите ѝ става дума за умишлени действия, извършени с усилия за получаване на неправомерна облага.

          Защитата: „Няма доказателства, обвинението е скалъпено“

          Адвокатът на двамата – Ивайло Йорданов – оспори тезата на прокуратурата, като подчерта, че по делото няма данни да е имало проблем с тахографските шайби на камионите, следователно нямало причина за глоба или подкуп.

          „Това производство е поредната илюстрация как някои прокурори автоматично искат задържане под стража. Моите клиенти имат постоянна работа и адрес, нямат криминално минало и няма опасност да се укрият или извършат друго престъпление.“, заяви адвокат Йорданов.

          Той определи обвинението като „превишено и скалъпено“ и коментира, че изявлението на министър Николай Караджов за уволнението на служителите е прибързано:

          „Процедурата по освобождаване на държавен служител трае около месец. Това, което беше казано публично, обслужва единствено обществения интерес.“

          Последната дума на обвиняемите

          Пред съда Георги Георгиев заяви:

          „Не съм искал и не съм получавал подкуп никога. Шофьорите сами ни предложиха пари, ние отказахме. Ако това е противозаконно, тогава сме виновни.“

          Борис Борисов пък оспори достоверността на свидетелските показания:

          „По време на разпитите свидетелите мълчаха, а преводачите говореха вместо тях. И тримата преводачи твърдяха едно и също. Ако е имало такъв проблем, защо шофьорите не са подали сигнал още същия ден или на следващия?“

          Той допълни, че самите чужди граждани са били наясно чия техника превозват и вероятно не са искали да си създават проблеми.

          Софийският градски съд (СГС) реши да остави за постоянно в ареста Борис Борисов и Георги Георгиев – служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Те са обвинени за искане и получаване на подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.

          - Реклама -

          Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.

          Аргументите на съда и прокуратурата

          Съдът прие, че има достатъчно доказателства за участие на двамата обвиняеми в престъплението. Магистратите подчертаха, че служителите все още работят в структурата на ИААА и имат достъп до ресурсите ѝ, което крие риск да извършат ново престъпление.

          Прокурор Елена Зиновиева заяви в пледоарията си:

          „Деянията са с висока степен на обществена опасност. Ако Георгиев бъде освободен под по-лека мярка, има сериозен риск да извърши друго престъпление. Борисов е насочил един от шофьорите към банкомат, за да изтегли пари. В противен случай го е заплашил с глоба.“

          По думите ѝ става дума за умишлени действия, извършени с усилия за получаване на неправомерна облага.

          Защитата: „Няма доказателства, обвинението е скалъпено“

          Адвокатът на двамата – Ивайло Йорданов – оспори тезата на прокуратурата, като подчерта, че по делото няма данни да е имало проблем с тахографските шайби на камионите, следователно нямало причина за глоба или подкуп.

          „Това производство е поредната илюстрация как някои прокурори автоматично искат задържане под стража. Моите клиенти имат постоянна работа и адрес, нямат криминално минало и няма опасност да се укрият или извършат друго престъпление.“, заяви адвокат Йорданов.

          Той определи обвинението като „превишено и скалъпено“ и коментира, че изявлението на министър Николай Караджов за уволнението на служителите е прибързано:

          „Процедурата по освобождаване на държавен служител трае около месец. Това, което беше казано публично, обслужва единствено обществения интерес.“

          Последната дума на обвиняемите

          Пред съда Георги Георгиев заяви:

          „Не съм искал и не съм получавал подкуп никога. Шофьорите сами ни предложиха пари, ние отказахме. Ако това е противозаконно, тогава сме виновни.“

          Борис Борисов пък оспори достоверността на свидетелските показания:

          „По време на разпитите свидетелите мълчаха, а преводачите говореха вместо тях. И тримата преводачи твърдяха едно и също. Ако е имало такъв проблем, защо шофьорите не са подали сигнал още същия ден или на следващия?“

          Той допълни, че самите чужди граждани са били наясно чия техника превозват и вероятно не са искали да си създават проблеми.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Парламентът обсъжда ключови законови промени и комисия за проверка на строежа на хотел „Хаяши“

          Красимир Попов -
          Тази седмица Народното събрание ще разгледа на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за управление на отпадъците, съобщи...
          България

          Проф. Юлиан Карабиберов: Спортът може да бъде пример за политиците

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ проф. Юлиан Карабиберов коментира успехите на българския волейбол и значението им за обществото. „Щастлив съм и съм много доволен, че...
          Политика

          САЩ предоставят противодронови системи на Дания за срещата на върха на ЕС

          Красимир Попов -
          Съединените щати ще подкрепят Дания с средства за противодействие на дронове по време на домакинството ѝ на срещата на върха на ЕС тази седмица,...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions