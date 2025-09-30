Съдът остави в ареста двамата служители на ИААА, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Софийският градски съд (СГС) реши да остави за постоянно в ареста Борис Борисов и Георги Георгиев – служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Те са обвинени за искане и получаване на подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс в София на 28 септември.
Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Софийския апелативен съд.
Аргументите на съда и прокуратурата
Съдът прие, че има достатъчно доказателства за участие на двамата обвиняеми в престъплението. Магистратите подчертаха, че служителите все още работят в структурата на ИААА и имат достъп до ресурсите ѝ, което крие риск да извършат ново престъпление.
Прокурор Елена Зиновиева заяви в пледоарията си:
По думите ѝ става дума за умишлени действия, извършени с усилия за получаване на неправомерна облага.
Защитата: „Няма доказателства, обвинението е скалъпено“
Адвокатът на двамата – Ивайло Йорданов – оспори тезата на прокуратурата, като подчерта, че по делото няма данни да е имало проблем с тахографските шайби на камионите, следователно нямало причина за глоба или подкуп.
Той определи обвинението като „превишено и скалъпено“ и коментира, че изявлението на министър Николай Караджов за уволнението на служителите е прибързано:
Последната дума на обвиняемите
Пред съда Георги Георгиев заяви:
Борис Борисов пък оспори достоверността на свидетелските показания:
Той допълни, че самите чужди граждани са били наясно чия техника превозват и вероятно не са искали да си създават проблеми.
