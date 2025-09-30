НА ЖИВО
          Съдът върна в ареста лекар, обвинен в ръководене на група за наркоразпространение

          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Варненският апелативен съд отмени мярката „домашен арест“ за 37-годишен лекар, обвинен в организиране и ръководене на престъпна група за разпространение на метамфетамин, марихуана, екстази и фентанил, и постанови той отново да бъде задържан под стража, съобщиха от съда.

          Престъпленията са извършени между май и ноември 2024 г. Лекарят е задържан през юли 2025 г. на ГКПП „Капитан Андреево“ след издирване по линия на Интерпол, след като е пребивавал в Турция.

          Апелативният съд посочва, че събраните доказателства, включително СРС, свидетелски показания и експертизи, сочат към съпричастност на обвиняемия. Въпреки чистото му съдебно минало, съдът приема, че съществува реална опасност да извърши ново престъпление или да се укрие.

          Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

