САЩ: Корупцията и слабата съдебна система спират инвестициите в България

Присъединяването на България към еврозоната ще намали транзакционните разходи с ключовите търговски и инвестиционни партньори, но страната продължава да се сблъсква с недостиг на работна ръка, инфлационен натиск и корупция. Това се посочва в новия годишен доклад на Държавния департамент на САЩ за инвестиционния климат в България, предаде БГНЕС.
Документът подчертава, че въпреки законовите изисквания за декларации за конфликт на интереси и имущество, „прилагането е непоследователно“ и съществуват изключения за определени членове на семейството на публични длъжностни лица.
Съединените щати отчитат, че чуждестранните инвеститори получават по принцип същото третиране като българските компании, с малки изключения – като ограничения върху собствеността на земеделска земя от държави извън ЕС и мерки, свързани с националната сигурност.
Сред основните проблеми за бизнеса са:
Непоследователно регулаторно и правоприлагане;
Трудности при получаването на разрешителни;
Чести законодателни промени;
Неефикасна съдебна система;
Проблеми при изпълнението на съдебни решения.
В доклада се отбелязва, че икономическият растеж е нараснал от 1,9% през 2023 г. до 2,8% през 2024 г., като прогнозата за 2025 г. е също 2,8%, подкрепена от силното вътрешно потребление и програмите за публични инвестиции. В същото време се предупреждава, че намаляващото население и ниските инвестиции в иновации могат да забавят развитието.
България има за цел да се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г., а преговорите за членство в ОИСР, започнали през 2022 г., според САЩ би трябвало да стимулират допълнителни икономически реформи.
България има за цел да се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г., а преговорите за членство в ОИСР, започнали през 2022 г., според САЩ би трябвало да стимулират допълнителни икономически реформи.
На КОЙ се дължи това? Нали постоянно инвестират в България? Защо се получава обратен ефект? Дори Гешев ходи в САЩ при някакви сенатори…
Браво!
Рай за чуждите инвеститори,само да имат евро всичко навсякъде може да стане.
Как въобще някой може да каже, ме съдебната ни система е слаба 😂
ДА БЯГАТ С БЪРЗИЯ ВЛАК ЗАПАДНИТЕ ИНВЕСТИТОРИ. ИМАМЕ СИ НАШИ
Подкрепата на ЕС и САщ за корупцията в България ,спират просперитета на Страната ни.
Глупости говорят,няма такова нещо…що те го спонсорират
Особено 🧲🐷, което е санкционирано по закона „Магнитски“, но се подвизава в политиката и се е взело за самодържец.
От 36г.е така
Сега нека евроатлантиците от ГЕРБ начело с вожда им Боко ТИКВУНОВ и ДПС НОВО НАЧАЛО с ШИШИ ПЕЕВСКИ да отговорят за “ слабата съдебна система” в БГ
Путин е виновен за всичко! 😀
Факт, ама в момента в САЩ става бая зле оранжевия клоун
Вече си мислим ча точно САЩ прикриват корупцията в България
Айде бе…..нали сме ….демократи,европейци…..гледаме и се учим от великия краварски брат…..а той гледа с широко затворени очи и констатира .
И кой го казва?!🤣
Инвестиции никога не е имало
Само пране на пари
Факт!!! На всички ни е ясно! Нищо ново не ни казват!
Инвестициите са в тъмния сектор
Хората отдавна са наясно.
Да бе !
Б.Бойко ще се справи за 10години нищо не е взел!