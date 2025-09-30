САЩ: Корупцията и слабата съдебна система спират инвестициите в България

Присъединяването на България към еврозоната ще намали транзакционните разходи с ключовите търговски и инвестиционни партньори, но страната продължава да се сблъсква с недостиг на работна ръка, инфлационен натиск и корупция. Това се посочва в новия годишен доклад на Държавния департамент на САЩ за инвестиционния климат в България, предаде БГНЕС.

Документът подчертава, че въпреки законовите изисквания за декларации за конфликт на интереси и имущество, „прилагането е непоследователно“ и съществуват изключения за определени членове на семейството на публични длъжностни лица.

Съединените щати отчитат, че чуждестранните инвеститори получават по принцип същото третиране като българските компании, с малки изключения – като ограничения върху собствеността на земеделска земя от държави извън ЕС и мерки, свързани с националната сигурност.

Сред основните проблеми за бизнеса са:

Непоследователно регулаторно и правоприлагане ;

; Трудности при получаването на разрешителни ;

; Чести законодателни промени ;

; Неефикасна съдебна система ;

; Проблеми при изпълнението на съдебни решения.

В доклада се отбелязва, че икономическият растеж е нараснал от 1,9% през 2023 г. до 2,8% през 2024 г., като прогнозата за 2025 г. е също 2,8%, подкрепена от силното вътрешно потребление и програмите за публични инвестиции. В същото време се предупреждава, че намаляващото население и ниските инвестиции в иновации могат да забавят развитието.

„Цената – и производителността – на труда е ниска в сравнение с други държави членки на ЕС. България се стреми да развие силна иновационна екосистема, свързваща публичния и частния сектор, академичните среди и международните партньори,“ се казва в документа.

България има за цел да се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г., а преговорите за членство в ОИСР, започнали през 2022 г., според САЩ би трябвало да стимулират допълнителни икономически реформи.