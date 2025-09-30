НА ЖИВО
          САЩ: Корупцията и слабата съдебна система спират инвестициите в България

          Присъединяването на България към еврозоната ще намали транзакционните разходи с ключовите търговски и инвестиционни партньори, но страната продължава да се сблъсква с недостиг на работна ръка, инфлационен натиск и корупция. Това се посочва в новия годишен доклад на Държавния департамент на САЩ за инвестиционния климат в България, предаде БГНЕС.

          Документът подчертава, че въпреки законовите изисквания за декларации за конфликт на интереси и имущество, „прилагането е непоследователно“ и съществуват изключения за определени членове на семейството на публични длъжностни лица.

          Съединените щати отчитат, че чуждестранните инвеститори получават по принцип същото третиране като българските компании, с малки изключения – като ограничения върху собствеността на земеделска земя от държави извън ЕС и мерки, свързани с националната сигурност.

          Сред основните проблеми за бизнеса са:

          • Непоследователно регулаторно и правоприлагане;
          • Трудности при получаването на разрешителни;
          • Чести законодателни промени;
          • Неефикасна съдебна система;
          • Проблеми при изпълнението на съдебни решения.

          В доклада се отбелязва, че икономическият растеж е нараснал от 1,9% през 2023 г. до 2,8% през 2024 г., като прогнозата за 2025 г. е също 2,8%, подкрепена от силното вътрешно потребление и програмите за публични инвестиции. В същото време се предупреждава, че намаляващото население и ниските инвестиции в иновации могат да забавят развитието.

          „Цената – и производителността – на труда е ниска в сравнение с други държави членки на ЕС. България се стреми да развие силна иновационна екосистема, свързваща публичния и частния сектор, академичните среди и международните партньори,“ се казва в документа.

          България има за цел да се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г., а преговорите за членство в ОИСР, започнали през 2022 г., според САЩ би трябвало да стимулират допълнителни икономически реформи.

          - Реклама -

          21 КОМЕНТАРА

          1. На КОЙ се дължи това? Нали постоянно инвестират в България? Защо се получава обратен ефект? Дори Гешев ходи в САЩ при някакви сенатори…

          6. Подкрепата на ЕС и САщ за корупцията в България ,спират просперитета на Страната ни.

          8. Особено 🧲🐷, което е санкционирано по закона „Магнитски“, но се подвизава в политиката и се е взело за самодържец.

          10. Сега нека евроатлантиците от ГЕРБ начело с вожда им Боко ТИКВУНОВ и ДПС НОВО НАЧАЛО с ШИШИ ПЕЕВСКИ да отговорят за “ слабата съдебна система” в БГ

          14. Айде бе…..нали сме ….демократи,европейци…..гледаме и се учим от великия краварски брат…..а той гледа с широко затворени очи и констатира .

