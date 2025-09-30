НА ЖИВО
          САЩ: Корупцията остава основно предизвикателство за бизнес средата в Румъния

          Снимка: U.S. Embassy Bucharest / Facebook
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Американски инвеститори продължават да изтъкват корупцията в румънското правителство и бизнес среда като сериозен проблем, сочи новият доклад на Държавния департамент на САЩ за инвестиционния климат в страната, цитиран от „Румъния Инсайдър“. Най-често се споменават митническата служба, общинските власти и местните данъчни органи.

          Документът предупреждава, че въпреки стъпките в борбата с корупцията, явлението остава „сериозно предизвикателство“. Сред критиките се открояват:

          • законодателни промени, отслабили антикорупционната рамка;
          • прекратяване на 9 635 наказателни дела между 2022 и 2025 г. заради изтекла давност;
          • широко разпространеното усещане в бизнес средите, че корупцията е повсеместна.

          Подчертава се, че мерките за превенция напредват твърде бавно, а натискът върху Националната антикорупционна дирекция (DNA), както и промените в законите за правосъдието, са намалили ефективността на институциите.

          Други проблеми:

          • Румъния продължава да губи дела в Европейския съд по правата на човека – 62 през 2024 г. – основно заради прекалено дълги съдебни процеси.
          • Съдебната система все още е „хартиено-базирана и неефективна“, въпреки частичната дигитализация по време на пандемията.
          • Липсва ефективен режим за конфискация на активи, придобити чрез корупция.
          • Понижените стандарти за корпоративно управление в държавните компании задълбочават уязвимостите.

          Докладът акцентира и върху проблеми при усвояването на средства от ЕС. Въпреки потенциала за получаване на до 77 млрд. евро до 2030 г., включително 28,5 млрд. евро безвъзмездни средства и заеми по Next Generation EU, слабият административен капацитет и бюрократичните бариери застрашават ефективността на инвестициите.

          Според анализа средносрочният икономически растеж на Румъния ще зависи в голяма степен от способността ѝ да усвоява европейското финансиране и да реализира структурни реформи.

          2 КОМЕНТАРА

          1. Тя може да е корумпирана, но всичко това идва от вас бе сащовци. Вие сте найголямата корупция в света. Другите учат от вас. ⁉️

          2. Е как Западни Ценности без Корупция! Че то Корупцията Крепи Бай Либерал на Власт!
            Я елате у нас!!!

          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

