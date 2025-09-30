САЩ: Корупцията остава трайно предизвикателство за бизнес климата в Северна Македония

Бизнес средата в Северна Македония като цяло е достъпна и законодателството до голяма степен е съобразено с международните стандарти, но корупцията продължава да бъде сериозно предизвикателство. Това се посочва в доклада на Държавния департамент на САЩ за инвестиционния климат в страната през 2025 г.

„Големите чуждестранни компании, които работят в Технологичните индустриални развойни зони, по правило съобщават за положителен инвестиционен опит и поддържат добри отношения с правителствени представители,“ се казва в документа. - Реклама -

В доклада се отбелязва, че Северна Македония е кандидат за членство в ЕС от 2005 г. и е член на НАТО от март 2020 г., като остава отворена за американски инвестиции и търговия.

Сред основните проблеми се посочват:

сложна регулаторна среда;

чести промени в законите и правилата;

непоследователно тълкуване на нормативната уредба, което създава непредвидима бизнес среда и предпоставки за корупция.

През 2024 г. усилията за привличане на нови инвестиции са били ограничени, тъй като правителството е фокусирало вниманието си върху енергийната ефективност, подпомагането на уязвими домакинства и борбата с инфлацията. В същото време чуждестранни компании са участвали в обществени проекти, свързани с транспортна и енергийна инфраструктура.

Държавната комисия за предотвратяване на корупцията е започнала няколко разследвания, включително срещу високопоставени лица, „въпреки че само малка част от тях са довели до наказателно преследване“, подчертава докладът.

Сектори с потенциал за американски инвестиции са дигитализацията и зелената енергия, подкрепени от правителствени програми. За предимство се изтъква и геостратегическото местоположение на страната по коридорите VIII и X, осигуряващо връзка с ключови европейски пазари.

През 2024 г. БВП е нараснал с 2,2%, достигайки около 12 млрд. долара, а равнището на безработица за второто тримесечие е било 12,5%.