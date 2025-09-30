САЩ: Корупцията остава трайно предизвикателство за бизнес климата в Северна Македония

Бизнес средата в Северна Македония като цяло е достъпна и законодателството до голяма степен е съобразено с международните стандарти, но корупцията продължава да бъде сериозно предизвикателство. Това се посочва в доклада на Държавния департамент на САЩ за инвестиционния климат в страната през 2025 г.
В доклада се отбелязва, че Северна Македония е кандидат за членство в ЕС от 2005 г. и е член на НАТО от март 2020 г., като остава отворена за американски инвестиции и търговия.
Сред основните проблеми се посочват:
сложна регулаторна среда;
чести промени в законите и правилата;
непоследователно тълкуване на нормативната уредба, което създава непредвидима бизнес среда и предпоставки за корупция.
През 2024 г. усилията за привличане на нови инвестиции са били ограничени, тъй като правителството е фокусирало вниманието си върху енергийната ефективност, подпомагането на уязвими домакинства и борбата с инфлацията. В същото време чуждестранни компании са участвали в обществени проекти, свързани с транспортна и енергийна инфраструктура.
Държавната комисия за предотвратяване на корупцията е започнала няколко разследвания, включително срещу високопоставени лица, „въпреки че само малка част от тях са довели до наказателно преследване“, подчертава докладът.
Сектори с потенциал за американски инвестиции са дигитализацията и зелената енергия, подкрепени от правителствени програми. За предимство се изтъква и геостратегическото местоположение на страната по коридорите VIII и X, осигуряващо връзка с ключови европейски пазари.
През 2024 г. БВП е нараснал с 2,2%, достигайки около 12 млрд. долара, а равнището на безработица за второто тримесечие е било 12,5%.
