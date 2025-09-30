САЩ на прага на shutdown: Вицепрезидентът Ванс обвинява демократите, Шумер говори за „големи различия“

Федералното правителство на САЩ е „на път да спре работа“ по-малко от 36 часа преди крайния срок във вторник в полунощ, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс.
- Реклама -
Той обвини демократите в Конгреса, че поставят условия за подкрепата на краткосрочния бюджетен законопроект:
В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с водещи демократи и републиканци, но разговорите приключиха без резултат.
Лидерът на демократите в Сената Чък Шумер заяви, че няма постигнат напредък:
САЩ са изправени пред пореден риск от „shutdown“, ако двете партии не постигнат споразумение за финансирането на правителството в срок.
Федералното правителство на САЩ е „на път да спре работа“ по-малко от 36 часа преди крайния срок във вторник в полунощ, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс.
- Реклама -
Той обвини демократите в Конгреса, че поставят условия за подкрепата на краткосрочния бюджетен законопроект:
В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с водещи демократи и републиканци, но разговорите приключиха без резултат.
Лидерът на демократите в Сената Чък Шумер заяви, че няма постигнат напредък:
САЩ са изправени пред пореден риск от „shutdown“, ако двете партии не постигнат споразумение за финансирането на правителството в срок.