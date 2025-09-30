САЩ на прага на shutdown: Вицепрезидентът Ванс обвинява демократите, Шумер говори за „големи различия“

Федералното правителство на САЩ е „на път да спре работа“ по-малко от 36 часа преди крайния срок във вторник в полунощ, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

Той обвини демократите в Конгреса, че поставят условия за подкрепата на краткосрочния бюджетен законопроект:

„Мисля, че сме на път към спиране дейността на правителството, защото демократите няма да направят правилното нещо. Надявам се да си променят мнението, но ще видим,“ каза Ванс пред репортери след срещата в Белия дом.

В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с водещи демократи и републиканци, но разговорите приключиха без резултат.

Лидерът на демократите в Сената Чък Шумер заяви, че няма постигнат напредък:

„Все още има големи различия между нас,“ каза той пред репортери пред Белия дом.

САЩ са изправени пред пореден риск от „shutdown“, ако двете партии не постигнат споразумение за финансирането на правителството в срок.