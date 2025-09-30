НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          САЩ на прага на shutdown: Вицепрезидентът Ванс обвинява демократите, Шумер говори за „големи различия“

          0
          264
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Федералното правителство на САЩ е „на път да спре работа“ по-малко от 36 часа преди крайния срок във вторник в полунощ, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

          - Реклама -

          Той обвини демократите в Конгреса, че поставят условия за подкрепата на краткосрочния бюджетен законопроект:

          „Мисля, че сме на път към спиране дейността на правителството, защото демократите няма да направят правилното нещо. Надявам се да си променят мнението, но ще видим,“ каза Ванс пред репортери след срещата в Белия дом.

          В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с водещи демократи и републиканци, но разговорите приключиха без резултат.

          Лидерът на демократите в Сената Чък Шумер заяви, че няма постигнат напредък:

          „Все още има големи различия между нас,“ каза той пред репортери пред Белия дом.

          САЩ са изправени пред пореден риск от „shutdown“, ако двете партии не постигнат споразумение за финансирането на правителството в срок.

          Федералното правителство на САЩ е „на път да спре работа“ по-малко от 36 часа преди крайния срок във вторник в полунощ, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс.

          - Реклама -

          Той обвини демократите в Конгреса, че поставят условия за подкрепата на краткосрочния бюджетен законопроект:

          „Мисля, че сме на път към спиране дейността на правителството, защото демократите няма да направят правилното нещо. Надявам се да си променят мнението, но ще видим,“ каза Ванс пред репортери след срещата в Белия дом.

          В понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с водещи демократи и републиканци, но разговорите приключиха без резултат.

          Лидерът на демократите в Сената Чък Шумер заяви, че няма постигнат напредък:

          „Все още има големи различия между нас,“ каза той пред репортери пред Белия дом.

          САЩ са изправени пред пореден риск от „shutdown“, ако двете партии не постигнат споразумение за финансирането на правителството в срок.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Русия: Украйна подготвя провокация в Полша

          Марияна Стойчева -
          Руската федерация предупреди Полша за предполагаемо проникване на диверсионни групи, които могат да застрашат критична инфраструктура. От своя страна Центърът за противодействие на дезинформацията...
          Крими

          ,,Бях напушена“: Осъдиха жена за садистични посегателства над бебета (ВИДЕО)

          Марияна Стойчева -
          Британски съд осъди на осем години лишаване от свобода 22-годишната Роксана Лецка, призната за виновна в извършването на „садистични посегателства“ срещу 21 бебета в...
          Свят

          Москва отрича всякаква намеса в изборите на Молдова

          Марияна Стойчева -
          Руското външно министерство категорично отхвърли обвиненията, че Москва е опитала да се намеси в парламентарните избори в Република Молдова, проведени в неделя и спечелени...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions