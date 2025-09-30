НА ЖИВО
          НачалоСвятПолитика

          САЩ предлагат създаване на специална икономическа зона в Газа

          Снимка: БГНЕС
          Администрацията на САЩ предлага създаването на специална икономическа зона в ивицата Газа с преференциални тарифи за „участващи страни“. Това е записано в плана на Белия дом за разрешаване на конфликта в палестинския анклав.

          „Ще бъде създадена специална икономическа зона с преференциални тарифи и условия за достъп, които ще бъдат договорени с участващите страни,“ се казва в документа.

          Според публикуваната програма, все още няма изцяло изготвен икономически план за възстановяване на Газа, но такъв ще бъде разработен от „група експерти“, които вече са работили по темите за развитието и стабилизацията в Близкия изток.

          Икономическата инициатива е част от по-широкия 20-точков мирен план, представен от текущия президент на Америка Доналд Тръмп, който предвижда прекратяване на войната, международно управление и постепенна реконструкция на Газа.

