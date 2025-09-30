САЩ предлагат създаване на специална икономическа зона в Газа

Администрацията на САЩ предлага създаването на специална икономическа зона в ивицата Газа с преференциални тарифи за „участващи страни“. Това е записано в плана на Белия дом за разрешаване на конфликта в палестинския анклав.
Според публикуваната програма, все още няма изцяло изготвен икономически план за възстановяване на Газа, но такъв ще бъде разработен от „група експерти“, които вече са работили по темите за развитието и стабилизацията в Близкия изток.
Икономическата инициатива е част от по-широкия 20-точков мирен план, представен от текущия президент на Америка Доналд Тръмп, който предвижда прекратяване на войната, международно управление и постепенна реконструкция на Газа.
Администрацията на САЩ предлага създаването на специална икономическа зона в ивицата Газа с преференциални тарифи за „участващи страни“. Това е записано в плана на Белия дом за разрешаване на конфликта в палестинския анклав.
Според публикуваната програма, все още няма изцяло изготвен икономически план за възстановяване на Газа, но такъв ще бъде разработен от „група експерти“, които вече са работили по темите за развитието и стабилизацията в Близкия изток.
Икономическата инициатива е част от по-широкия 20-точков мирен план, представен от текущия президент на Америка Доналд Тръмп, който предвижда прекратяване на войната, международно управление и постепенна реконструкция на Газа.