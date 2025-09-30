САЩ предоставят противодронови системи на Дания за срещата на върха на ЕС

Съединените щати ще подкрепят Дания с средства за противодействие на дронове по време на домакинството ѝ на срещата на върха на ЕС тази седмица, съобщи датското министерство на отбраната. Решението идва след серия от полети на неидентифицирани дронове над страната, довели до временно затваряне на няколко летища.
Подобни технологии вече са изпратени от Финландия, Франция, Германия, Нидерландия, Норвегия, Полша и Швеция, за да помогнат на Копенхаген, където има опасения за руски разузнавателни операции над военни обекти.
През последните дни бяха регистрирани полети на дронове над датски военни обекти и летища, включително и най-голямото в Северна Европа – това в Копенхаген. Последното засичане е от 27 септември.
Копенхаген ще приеме над 40 държавни и правителствени ръководители в сряда и четвъртък. За сигурността на форума властите обявиха въздушното пространство на страната за затворено за всички цивилни дронове до 3 октомври.
Макар датските власти да не са идентифицирали извършителите, официални лица сочат Русия като вероятен източник. В отговор на заплахите от саботаж и хибридни атаки, Копенхаген повиши нивото на сигурност за енергийните си обекти до „оранжево“ – второто по сериозност.
