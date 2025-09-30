САЩ предоставят противодронови системи на Дания за срещата на върха на ЕС

Съединените щати ще подкрепят Дания с средства за противодействие на дронове по време на домакинството ѝ на срещата на върха на ЕС тази седмица, съобщи датското министерство на отбраната. Решението идва след серия от полети на неидентифицирани дронове над страната, довели до временно затваряне на няколко летища.

- Реклама -

Подобни технологии вече са изпратени от Финландия, Франция, Германия, Нидерландия, Норвегия, Полша и Швеция, за да помогнат на Копенхаген, където има опасения за руски разузнавателни операции над военни обекти.

„Радваме се и сме благодарни, че и САЩ подкрепят Дания с противодронови способности във връзка с предстоящата среща на върха,“ посочва министерството в публикация в X.

През последните дни бяха регистрирани полети на дронове над датски военни обекти и летища, включително и най-голямото в Северна Европа – това в Копенхаген. Последното засичане е от 27 септември.

Копенхаген ще приеме над 40 държавни и правителствени ръководители в сряда и четвъртък. За сигурността на форума властите обявиха въздушното пространство на страната за затворено за всички цивилни дронове до 3 октомври.

Макар датските власти да не са идентифицирали извършителите, официални лица сочат Русия като вероятен източник. В отговор на заплахите от саботаж и хибридни атаки, Копенхаген повиши нивото на сигурност за енергийните си обекти до „оранжево“ – второто по сериозност.