      вторник, 30.09.25
          Правосъдие

          СГП поиска условна присъда за прокурора, разследвал Пепи Еврото

          Снимка: БГНЕС
          Софийска градска прокуратура настоя за условна присъда за прокурора от Софийска районна прокуратура Константин Сулев, който е подсъдим по обвинения за действия срещу бившия следовател Петьо Петров и Кристиян Христов.

          Обвиненията

          Сулев е обвинен, че в периода 30 май – 1 юни 2023 г., при условията на продължавано престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения, за да набави облага за тогавашния главен прокурор Иван Гешев, като е възпрепятствал изнасянето на информация срещу него в медиите. Според обвинението, той е действал и с цел да причини вреда на Петьо Петров и Кристиян Христов.

          Искането на прокуратурата

          Прокурор Йордан Петров поиска наказание от две години лишаване от свобода с петгодишен изпитателен срок и забрана Сулев да заема магистратска длъжност за същия период:

          „Считам, че няма необходимост прокурор Сулев да изтърпява ефективно наказание“, заяви прокурор Петров.

          Обвинението твърди, че Сулев е повдигнал незаконно и без доказателства обвинения на Петров и Христов, поискал е тяхното задържане и е продължил работа по разследване, което е било изключителна компетентност на Софийска градска прокуратура.

          Защитата

          Адвокат Костадин Костадинов пледира за оправдателна присъда, като подчерта, че действията на неговия клиент са били законосъобразни и в рамките на компетенциите му.

          В последната си дума пред съда Сулев заяви:

          „Действал съм изцяло в рамките на закона. Моля да ме оправдаете по повдигнатите обвинения“.

          Какво следва

          По-късно днес Софийският градски съд ще се произнесе с присъда.

