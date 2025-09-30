СГП поиска условна присъда за прокурора, разследвал Пепи Еврото

Софийска градска прокуратура настоя за условна присъда за прокурора от Софийска районна прокуратура Константин Сулев, който е подсъдим по обвинения за действия срещу бившия следовател Петьо Петров и Кристиян Христов.

Обвиненията

Сулев е обвинен, че в периода 30 май – 1 юни 2023 г., при условията на продължавано престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения, за да набави облага за тогавашния главен прокурор Иван Гешев, като е възпрепятствал изнасянето на информация срещу него в медиите. Според обвинението, той е действал и с цел да причини вреда на Петьо Петров и Кристиян Христов.

Искането на прокуратурата

Прокурор Йордан Петров поиска наказание от две години лишаване от свобода с петгодишен изпитателен срок и забрана Сулев да заема магистратска длъжност за същия период:

„Считам, че няма необходимост прокурор Сулев да изтърпява ефективно наказание“, заяви прокурор Петров.

Обвинението твърди, че Сулев е повдигнал незаконно и без доказателства обвинения на Петров и Христов, поискал е тяхното задържане и е продължил работа по разследване, което е било изключителна компетентност на Софийска градска прокуратура.

Защитата

Адвокат Костадин Костадинов пледира за оправдателна присъда, като подчерта, че действията на неговия клиент са били законосъобразни и в рамките на компетенциите му.

В последната си дума пред съда Сулев заяви:

„Действал съм изцяло в рамките на закона. Моля да ме оправдаете по повдигнатите обвинения“.

Какво следва

По-късно днес Софийският градски съд ще се произнесе с присъда.