СГП поиска условна присъда за прокурора, разследвал Пепи Еврото

Софийска градска прокуратура настоя за условна присъда за прокурора от Софийска районна прокуратура Константин Сулев, който е подсъдим по обвинения за действия срещу бившия следовател Петьо Петров и Кристиян Христов.
Обвиненията
Сулев е обвинен, че в периода 30 май – 1 юни 2023 г., при условията на продължавано престъпление, е нарушил и не е изпълнил служебните си задължения, за да набави облага за тогавашния главен прокурор Иван Гешев, като е възпрепятствал изнасянето на информация срещу него в медиите. Според обвинението, той е действал и с цел да причини вреда на Петьо Петров и Кристиян Христов.
Искането на прокуратурата
Прокурор Йордан Петров поиска наказание от две години лишаване от свобода с петгодишен изпитателен срок и забрана Сулев да заема магистратска длъжност за същия период:
Обвинението твърди, че Сулев е повдигнал незаконно и без доказателства обвинения на Петров и Христов, поискал е тяхното задържане и е продължил работа по разследване, което е било изключителна компетентност на Софийска градска прокуратура.
Защитата
Адвокат Костадин Костадинов пледира за оправдателна присъда, като подчерта, че действията на неговия клиент са били законосъобразни и в рамките на компетенциите му.
В последната си дума пред съда Сулев заяви:
Какво следва
По-късно днес Софийският градски съд ще се произнесе с присъда.
Айде бе! Ние различаваме доброто от злото, за разлика от сарафтурата!
Всеки , който се осмели да засегне мафията става обвиняем….Такава ни е подчинената прокуратура.. и закони…!!
Викайте който трябва за свидетел! Сплашихте ги всички, защото е публична тайна кой е главното джудже!
Сплашване! Дано дойде от другаде истината !
и пепи ще изперат, както направиха и с паскал, горанов и с голямото Д! Няма такава прокуратура 😱
Ехааааа.
Сигурно Пепи и скрит им е подхвърлил кеш.Няма такава мафиотска държава ,където и да пипнеш.
Боже! Това може да се случи само в пропаднала държава като България!🤮🤮🤮
Избиха рибата!