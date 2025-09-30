Шефът на „Автомобилна инспекция“: Започнахме проверка за последната 1 година

На 25 септември около 19:40 ч. екип на „Автомобилна инспекция“ спира товарен автомобил на АМ „Тракия“, превозващ техника за концерта на Роби Уилямс. Проверка е извършена от двама служители, които според ръководството на агенцията са предприели действия, „несъвместими с регламентираните им от закона правомощия“.

„Същите служители, които са извършили проверката, са поискали подкуп. Сигналът е подаден от организатора на концерта до посолството на Великобритания и МВР. След това служителите са задържани“, заяви пред bTV Владимир Колев, главен директор на „Автомобилна инспекция“ към ИА „Автомобилна администрация“.

По думите му, двамата инспектори са с дългогодишен опит и работят в агенцията от 2012 г. Засега от ИААА нямат достъп до материалите от досъдебното производство и не разполагат с повече подробности по случая.

Столичната полиция съобщи, че при ареста са открити интересни находки – три удостоверения, принадлежащи на чужди граждани от транспортни фирми, и едно на български гражданин. Според директора на СДВР Любомир Николов има предположение, че документите са били задържани „в залог“, докато нарушителите осигурят исканата сума.

Колев отказа да коментира тези данни, но увери, че служителите ще понесат последствията. Той допълни, че със заповед от вчера е разпоредена проверка на дейността на областния отдел в София за последната една година.