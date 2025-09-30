НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПравосъдие

          Шон „Диди“ Комбс може да получи минимум 11 години затвор по искане на прокуратурата

          0
          22
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Федералните прокурори настояват Шон „Диди“ Комбс да получи минимум 11 години затвор след присъдата си по две обвинения в трафик с цел проституция.

          - Реклама -

          В официален меморандум до съда прокурорите подчертават, че въпреки оправдателната присъда по по-тежките обвинения, Комбс остава непокаян и е продължил да оставя жертвите си в страх.

          От своя страна, адвокатите на Комбс критикуват искането, посочвайки, че прокуратурата изпраща посланието: „Присъдата няма значение – просто го затворете завинаги“.

          „Разбира се, подсъдимият няма да бъде наказан за престъпления, по които е оправдан, но наказанието за престъпленията, за които е признат за виновен, трябва да отчита начина, по който ги е извършил“, се посочва в документа.

          Препоръката на прокуратурата към съда е значително по-тежка от тази на защитата, която настоява Шон „Диди“ Комбс да изтърпи единствено времето, прекарано в ареста.

          Федералните прокурори го описват като насилствен и малтретиращ, оставил жертвите си в постоянен страх. Въпреки оправдателната присъда по обвиненията в трафик на хора и конспирация за рекет, те настояват, че Комбс заслужава минимум 11 години затвор за двете обвинения в трафик с цел проституция, по които беше осъден през юли.

          Новите глоби: По-сурови санкции за скорост, алкохол и неправилно паркиране Новите глоби: По-сурови санкции за скорост, алкохол и неправилно паркиране

          Прокурорите подчертават, че Комбс е упражнявал пълна власт над транспортираните от него хора, с особен акцент върху Каси Вентура, която е била показана в охранителни видеа като „обрана и кървяща“.

          „Подсъдимият също така е упражнявал ужасяващо физическо насилие над Вентура през цялата им връзка, факт, който сам призна по време на делото“, добавят те.

          Прокуратурата иска тежка присъда за Комбс заради „десетилетия насилие“, адвокатите я определят като „драконовска“

          Според прокуратурата присъдата срещу Шон „Диди“ Комбс трябва да отразява „десетилетия на неконтролирано насилие“ и нанесеното „десетилетия психологическо, емоционално и физическо увреждане“ върху жертвите му.

          В отговор адвокатите на Комбс определят искането на прокуратурата като „драконовско“ и заявяват, че техният меморандум съдържа посланието: „Присъдата е без значение – просто го затворете и хвърлете ключа“.

          Федералните прокурори настояват Шон „Диди“ Комбс да получи минимум 11 години затвор след присъдата си по две обвинения в трафик с цел проституция.

          - Реклама -

          В официален меморандум до съда прокурорите подчертават, че въпреки оправдателната присъда по по-тежките обвинения, Комбс остава непокаян и е продължил да оставя жертвите си в страх.

          От своя страна, адвокатите на Комбс критикуват искането, посочвайки, че прокуратурата изпраща посланието: „Присъдата няма значение – просто го затворете завинаги“.

          „Разбира се, подсъдимият няма да бъде наказан за престъпления, по които е оправдан, но наказанието за престъпленията, за които е признат за виновен, трябва да отчита начина, по който ги е извършил“, се посочва в документа.

          Препоръката на прокуратурата към съда е значително по-тежка от тази на защитата, която настоява Шон „Диди“ Комбс да изтърпи единствено времето, прекарано в ареста.

          Федералните прокурори го описват като насилствен и малтретиращ, оставил жертвите си в постоянен страх. Въпреки оправдателната присъда по обвиненията в трафик на хора и конспирация за рекет, те настояват, че Комбс заслужава минимум 11 години затвор за двете обвинения в трафик с цел проституция, по които беше осъден през юли.

          Новите глоби: По-сурови санкции за скорост, алкохол и неправилно паркиране Новите глоби: По-сурови санкции за скорост, алкохол и неправилно паркиране

          Прокурорите подчертават, че Комбс е упражнявал пълна власт над транспортираните от него хора, с особен акцент върху Каси Вентура, която е била показана в охранителни видеа като „обрана и кървяща“.

          „Подсъдимият също така е упражнявал ужасяващо физическо насилие над Вентура през цялата им връзка, факт, който сам призна по време на делото“, добавят те.

          Прокуратурата иска тежка присъда за Комбс заради „десетилетия насилие“, адвокатите я определят като „драконовска“

          Според прокуратурата присъдата срещу Шон „Диди“ Комбс трябва да отразява „десетилетия на неконтролирано насилие“ и нанесеното „десетилетия психологическо, емоционално и физическо увреждане“ върху жертвите му.

          В отговор адвокатите на Комбс определят искането на прокуратурата като „драконовско“ и заявяват, че техният меморандум съдържа посланието: „Присъдата е без значение – просто го затворете и хвърлете ключа“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          „Ключ срещу нелегалната имиграция“: Лондон планира задължителна дигитална лична карта

          Марияна Стойчева -
          Премиерът на Великобритания Киър Стармър представи планове за въвеждане на дигитална лична карта – реформа, която според него ще помогне за ограничаване на нелегалната...
          Свят

          Български шофьор задържан в Северна Гърция с нелегални мигранти в багажника си

          Новинарски Екип -
          34-годишен български гражданин беше арестуван снощи в Северна Гърция, след като полицията откри трима нелегални мигранти в автомобила му
          Политика

          Иран предупреди: Едно-единствено нападение от Израел вкарва САЩ във война

          Никола Павлов -
          Иран отправи остро предупреждение, че дори едно-единствено израелско нападение може да предизвика пълномащабна война с участието на Съединените щати, съобщава Newsweek. „В момента, в който...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions