Шон „Диди“ Комбс може да получи минимум 11 години затвор по искане на прокуратурата

Федералните прокурори настояват Шон „Диди“ Комбс да получи минимум 11 години затвор след присъдата си по две обвинения в трафик с цел проституция.

В официален меморандум до съда прокурорите подчертават, че въпреки оправдателната присъда по по-тежките обвинения, Комбс остава непокаян и е продължил да оставя жертвите си в страх.

От своя страна, адвокатите на Комбс критикуват искането, посочвайки, че прокуратурата изпраща посланието: „Присъдата няма значение – просто го затворете завинаги“.

„Разбира се, подсъдимият няма да бъде наказан за престъпления, по които е оправдан, но наказанието за престъпленията, за които е признат за виновен, трябва да отчита начина, по който ги е извършил“, се посочва в документа.

Препоръката на прокуратурата към съда е значително по-тежка от тази на защитата, която настоява Шон „Диди“ Комбс да изтърпи единствено времето, прекарано в ареста.

Федералните прокурори го описват като насилствен и малтретиращ, оставил жертвите си в постоянен страх. Въпреки оправдателната присъда по обвиненията в трафик на хора и конспирация за рекет, те настояват, че Комбс заслужава минимум 11 години затвор за двете обвинения в трафик с цел проституция, по които беше осъден през юли.

Прокурорите подчертават, че Комбс е упражнявал пълна власт над транспортираните от него хора, с особен акцент върху Каси Вентура, която е била показана в охранителни видеа като „обрана и кървяща“.

„Подсъдимият също така е упражнявал ужасяващо физическо насилие над Вентура през цялата им връзка, факт, който сам призна по време на делото“, добавят те.

Прокуратурата иска тежка присъда за Комбс заради „десетилетия насилие“, адвокатите я определят като „драконовска“

Според прокуратурата присъдата срещу Шон „Диди“ Комбс трябва да отразява „десетилетия на неконтролирано насилие“ и нанесеното „десетилетия психологическо, емоционално и физическо увреждане“ върху жертвите му.

В отговор адвокатите на Комбс определят искането на прокуратурата като „драконовско“ и заявяват, че техният меморандум съдържа посланието: „Присъдата е без значение – просто го затворете и хвърлете ключа“.