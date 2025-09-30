Скандалът с подкупи от шофьори на Роби Уилямс стигна до европейските медии

Скандалът със служители на „Автомобилна администрация“, които изнудвали шофьори от екипа на Роби Уилямс за пари, привлече вниманието на водещи европейски медии, съобщава bTV.
Случаят беше отразен от „Ройтерс“, „Индипендънт“, „Шпигел“, „Франс прес“ и други международни издания. В публикациите се подчертава, че корупционни практики остават широко разпространени в България, а в социалните мрежи се появиха иронични коментари, че „Роби Уилямс се справя по-успешно с корупцията от българските власти“.
Германският „Шпигел“ дори шеговито отбелязва, че българските инспектори явно са приели прекалено буквално заглавието на една от песните на певеца – „Forbidden Road“ („Забранен път“).
Инцидентът е станал в четвъртък и силно е шокирал британските шофьори, превозващи оборудването за концерта. Те са подали сигнал, който довел до бърза реакция – в неделя двамата служители са били арестувани, а след това и уволнени. Повдигнати са им обвинения, съобщава прокурор Десислава Петрова.
По информация на Министерството на транспорта, цитирана от БТА и чуждите издания, служителите са използвали тахографите на камионите като претекст за проверка, по време на която са поискали пари от шофьорите. Двама от тях са платили общо около 500 евро.
Любопитен детайл, отбелязан от медиите, е, че британците не разбрали веднага какво точно се иска от тях, затова инспекторите прибегнали до преводаческа функция на мобилния си телефон, с която обяснили, че трябва да отидат до банкомат и да изтеглят пари.
митов и шиши ни правят популярни🤣
Нека, ако има още европейци, да не са разбрали, че България е най-корумпираната в Европа.
Ivan Ivanov Сега правителството колкото и да отрича ,че има копупция цял свят видя! Сами си вкараха автогол!
Наскоро,само преди2,3 месеца едни оптимисти и ентусиасти пропътуваха хиляди километри през Европа,опитвайки се да покажат и убедят същата тая Европа,че в нашата мила страна корупцията е страшна и по всички нива,ама нямаше кой да им повярва. Е,сега вече всички ще говорят за това. „Око да види,ръка да пипне“ ,обичаме да се уверяваме по нашенски. А вероятно не само ние.
Посланикът на Великобритания да привика външния ни министър за този международен скандал!
Neka neka da vıdat kvo stava v BG
Ilhan Fatme Veizovi става това , което народа сам си избра…