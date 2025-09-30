НА ЖИВО
          Скандалът с подкупи от шофьори на Роби Уилямс стигна до европейските медии

          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева
          Марияна Стойчева

          Скандалът със служители на „Автомобилна администрация“, които изнудвали шофьори от екипа на Роби Уилямс за пари, привлече вниманието на водещи европейски медии, съобщава bTV.

          Случаят беше отразен от „Ройтерс“, „Индипендънт“, „Шпигел“, „Франс прес“ и други международни издания. В публикациите се подчертава, че корупционни практики остават широко разпространени в България, а в социалните мрежи се появиха иронични коментари, че „Роби Уилямс се справя по-успешно с корупцията от българските власти“.

          Германският „Шпигел“ дори шеговито отбелязва, че българските инспектори явно са приели прекалено буквално заглавието на една от песните на певеца – „Forbidden Road“ („Забранен път“).

          Новите глоби: По-сурови санкции за скорост, алкохол и неправилно паркиране

          Инцидентът е станал в четвъртък и силно е шокирал британските шофьори, превозващи оборудването за концерта. Те са подали сигнал, който довел до бърза реакция – в неделя двамата служители са били арестувани, а след това и уволнени. Повдигнати са им обвинения, съобщава прокурор Десислава Петрова.

          По информация на Министерството на транспорта, цитирана от БТА и чуждите издания, служителите са използвали тахографите на камионите като претекст за проверка, по време на която са поискали пари от шофьорите. Двама от тях са платили общо около 500 евро.

          Любопитен детайл, отбелязан от медиите, е, че британците не разбрали веднага какво точно се иска от тях, затова инспекторите прибегнали до преводаческа функция на мобилния си телефон, с която обяснили, че трябва да отидат до банкомат и да изтеглят пари.

          Новите глоби: По-сурови санкции за скорост, алкохол и неправилно паркиране

