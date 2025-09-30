Скандалът с подкупите от шофьори на Роби Уилямс стигна до европейските медии

Случаят със служителите на „Автомобилна администрация“, изнудвали за пари шофьорите от екипа на Роби Уилямс, се превърна в международна новина, след като бе отразен от редица големи европейски издания, съобщи bTV.

Сред медиите, които писаха за скандала, са британските Reuters и Independent, германският Der Spiegel, Agence France-Presse и други френски издания. Те подчертават, че корупцията е широко разпространена в България, а в социалните мрежи коментират с ирония, че „Роби Уилямс е по-успешен в борбата с корупцията от българските власти“.

„Forbidden Road“ и иронията на „Шпигел“

Немското списание Der Spiegel дори се пошегува, че двамата български служители са взели прекалено насериозно заглавието на песента на Уилямс „Forbidden Road“.

Как се разви случаят

Инцидентът е станал в четвъртък, когато британски шофьори превозвали оборудването за концерта на попзвездата. Случилото се толкова ги изненадало и шокирало, че те подали официална жалба.

Според Der Spiegel, двамата служители от „Автомобилна администрация“ са били уволнени, арестувани в неделя и обвинени, като прокуратурата е поела случая.

БТА цитира Министерството на транспорта, че проверяващите използвали тахографите на камионите като претекст за спиране. Двама от шофьорите платили подкупи, като общата сума е възлизала на около 500 евро.

Любопитен детайл е, че британските шофьори първоначално не разбрали какво искат от тях служителите. Наложило се проверяващите да използват функция за превод на мобилен телефон, за да обяснят, че искат пари и дори да ги насочат към банкомат.