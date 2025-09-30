Скандално разследване: Сексуално и физическо насилие в детска градина в Каблешково (ВИДЕО)

Скандално разследва на журналистката Тина Ивайлова показва скритата истина в една детска градина- историята на едно семейство, което разказва психическо, физическо и сексуално насилие в детска градина в Каблешково.
За щастливото семейство на Динко и Петя, които имат две биологични деца и са осиновители на трето, всичко се променя преди 7 месеца, когато по-малката им дъщеря проявява необичайно поведение, разказват пред „Glas“ и Тина Ивайлова.
Майката забелязва в 4-годишното си тревожност, кошмари, физически следи, странни увреждани по ноктите, отказ да посещава детска градина.
Случаят е от ДГ Радост – Каблешково.
Когато детето започнало да споделя родителите били в шок. Те споделят, че детето им е е разказало, че е било стискано за краченцето, разказа че и е извивала ръцете, че я е удряла по главата.
И тогава става ясно, че госпожата в детската градина е посегнала сексуално с пръсти на детето.
Детето посещава терапевт.
„Мариета Герова и натискала ноктите и ги е чупила нагоре.“
Медицинското потвърждава нараняванията по детето. Самата Герова отрича да е посягала на 4-годишно.
По случая е образувано досъдебно производство.
Източник: Новини.бг
Нагла и отвратителна сган! Трябва да понесе същата г@вра! См5рт за такива!
Всичко това е ужасно! Това чудовище трябва да изгние в затвора!
Няма да гледам закони,и без това ги няма. Ще я разчекна тая 😡😡😡😡
Cveti Gospodinova и аз мисля същото
Не ми го побира ума !
Бреее, новините се включиха, време им бише…
Как е възможно?Публичен линч веднага…
Това е извращения, с малкото детенце!
Това е нечувана гавра с детската психика, което ще остави белези за цял живот у детето!
Съд и доживотен затвор, без право на замяна!
Ужас!!!!!!!!
Смъ*т за тези .
Elena Ivanova ПОДКРЕПЯМ ВИ