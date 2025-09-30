Скандално разследване: Сексуално и физическо насилие в детска градина в Каблешково (ВИДЕО)

Скандално разследва на журналистката Тина Ивайлова показва скритата истина в една детска градина- историята на едно семейство, което разказва психическо, физическо и сексуално насилие в детска градина в Каблешково.

За щастливото семейство на Динко и Петя, които имат две биологични деца и са осиновители на трето, всичко се променя преди 7 месеца, когато по-малката им дъщеря проявява необичайно поведение, разказват пред „Glas“ и Тина Ивайлова.

Майката забелязва в 4-годишното си тревожност, кошмари, физически следи, странни увреждани по ноктите, отказ да посещава детска градина.

Случаят е от ДГ Радост – Каблешково.

Когато кажех „утре си на детска градина“, тя се вцепеняваше, разказа майката.



„Плачеше, спря да се храни нормално, започна да се държи затворено, през цялото време я питахме какво се случва. Тя винаги е била усмихнато дете, нещо се промени“, разказва бащата.



„Ноктите и бяха олюспени – няма как това да се случи вкъщи, щяхме да я чуем да плаче“, допълват родителите.

Няма да забравя, когато дъщеря ми каза – „тати, сега няма да ме боли вече“, каза Динко.

Биеше ме с юмрук, споделя момиченцето.



Когато детето започнало да споделя родителите били в шок. Те споделят, че детето им е е разказало, че е било стискано за краченцето, разказа че и е извивала ръцете, че я е удряла по главата.

„Тя се е молела на г-жа Герова да спре.“

И тогава става ясно, че госпожата в детската градина е посегнала сексуално с пръсти на детето.

„Каза ми, че госпожата е натиснала с ръка между краката и ме натисна. Имала е кръв. После я е заболял корема“, допълва майката. „Гинеколозите в Съдебна медицина казаха, че се е случило, разказа бащата.

Мамо, знаеш ли, че мен Герова ме целува с език в устата. Един път излезе от тоалетната със смъкнати гащи и си показа дупето, разказало детето за възпитателката.

Детето посещава терапевт.

„Мариета Герова и натискала ноктите и ги е чупила нагоре.“

Медицинското потвърждава нараняванията по детето. Самата Герова отрича да е посягала на 4-годишно.

По случая е образувано досъдебно производство.

Източник: Новини.бг