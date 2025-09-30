СНСД издига Синиша Каран за президент на Република Сръбска

Съюзът на независимите социалдемократи (СНСД) ще участва в предсрочните избори за президент на Република Сръбска с кандидатурата на Синиша Каран. Това потвърди лидерът на партията и бивш президент Милорад Додик в изявление за Радио-телевизия РС от Сочи, Русия.

„Кандидатурата на Каран ще бъде предложена и на нашите коалиционни партньори,“ заяви Додик. - Реклама -

Каран е професор по конституционно право и настоящ министър на научно-технологичното развитие и висшето образование в правителството на РС. Той е бил още министър на вътрешните работи и генерален секретар на правителството. Името му обаче фигурира в „черния списък“ на САЩ заради участието в организирането на честването на противоконституционния Ден на Република Сръбска.

Предсрочните избори ще се проведат на 23 ноември, след като Съдът на Босна и Херцеговина прекрати президентския мандат на Милорад Додик. Причината е влязла в сила присъда за неспазване на решенията на върховния представител на международната общност Кристиан Шмит, с която на Додик бе забранено да заема публични длъжности за шест години.

Първоначално СНСД обяви, че няма да издига кандидат, но по-късно промени позицията си.

Най-силната опозиционна партия – Сръбската демократическа партия (СДС) – вече номинира своя кандидат. Това е професорът от Електротехническия факултет в Баня Лука Бранко Блануша.