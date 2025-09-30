НА ЖИВО
          Срутила се сграда на ислямско училище в Индонезия уби най-малко един човек, десетки са ранени

          Снимка: БГНЕС
          Най-малко един човек загина, а десетки други бяха ранени, след като сграда на ислямско училище-интернат се срути на главния остров Ява в Индонезия, съобщиха властите.

          Инцидентът е станал в училище „Ал Хозини“ в град Сидоарджо, където над 100 ученици били събрани за следобедна молитва. Според държавната агенция Antara многоетажната постройка внезапно се е срутила, а спасителни екипи са успели да евакуират най-малко 79 души.

          „Сградата е имала само три етажа. Планът е бил да има четири етажа с плосък покрив,“ обясни един от директорите на пансиона, Абдус Салам Муджиб.

          „Горните нива трябваше да се използват за класни стаи и ученически дейности, докато долният вече се използваше за молитви.“


          Според него срутването е настъпило, след като работници са излели бетон за изграждането на третия етаж.

          Трагедията подчертава дългогодишния проблем със слабите строителни стандарти в Индонезия. Подобни инциденти вече са отнели десетки животи:

          • по-рано този месец в Западна Ява три души загинаха при рухване на сграда по време на молитвен рецитал;
          • през 2018 г. в Сиребон седем души, сред които ученици, репетиращи за музикално шоу, намериха смъртта си при срутване;
          • същата година в Джакарта се срути мецанин на сградата на фондовата борса, при което бяха ранени най-малко 75 души.

          Властите в момента продължават спасителните действия и уточняват броя на пострадалите, които все още може да се намират под руините.

