Срутила се сграда на ислямско училище в Индонезия уби най-малко един човек, десетки са ранени

Най-малко един човек загина, а десетки други бяха ранени, след като сграда на ислямско училище-интернат се срути на главния остров Ява в Индонезия, съобщиха властите.
Инцидентът е станал в училище „Ал Хозини“ в град Сидоарджо, където над 100 ученици били събрани за следобедна молитва. Според държавната агенция Antara многоетажната постройка внезапно се е срутила, а спасителни екипи са успели да евакуират най-малко 79 души.
Според него срутването е настъпило, след като работници са излели бетон за изграждането на третия етаж.
Трагедията подчертава дългогодишния проблем със слабите строителни стандарти в Индонезия. Подобни инциденти вече са отнели десетки животи:
по-рано този месец в Западна Ява три души загинаха при рухване на сграда по време на молитвен рецитал;
през 2018 г. в Сиребон седем души, сред които ученици, репетиращи за музикално шоу, намериха смъртта си при срутване;
същата година в Джакарта се срути мецанин на сградата на фондовата борса, при което бяха ранени най-малко 75 души.
Властите в момента продължават спасителните действия и уточняват броя на пострадалите, които все още може да се намират под руините.
- Реклама -
