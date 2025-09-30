НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКрими

          Стрелба в белградски квартал: петима ранени, един в тежко състояние

          0
          35
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Петима души бяха ранени при стрелба в заведение в белградския квартал Вишничка баня на 30 септември.

          - Реклама -

          Според информацията на полицията неизвестно лице е открило огън в обекта, като сред пострадалите са трима мъже и две жени.

          От Спешния център в Белград съобщиха, че един от ранените е в тежко състояние и вече е транспортиран в операционната зала.

          На мястото се извършва оглед, а органите на реда работят активно по изясняването на всички обстоятелства около инцидента.

          Министерството на вътрешните работи обяви, че е в ход специална полицейска операция „Вихор 3“.

          Петима души бяха ранени при стрелба в заведение в белградския квартал Вишничка баня на 30 септември.

          - Реклама -

          Според информацията на полицията неизвестно лице е открило огън в обекта, като сред пострадалите са трима мъже и две жени.

          От Спешния център в Белград съобщиха, че един от ранените е в тежко състояние и вече е транспортиран в операционната зала.

          На мястото се извършва оглед, а органите на реда работят активно по изясняването на всички обстоятелства около инцидента.

          Министерството на вътрешните работи обяви, че е в ход специална полицейска операция „Вихор 3“.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ибиса и Форментера пострадаха от най-влажния ден от 1952 г. насам, но избегнаха сериозни щети

          Красимир Попов -
          Испанските ваканционни острови Ибиса и Форментера преживяха проливни дъждове и наводнения, но без сериозни щети и жертви, съобщиха регионалните власти. Националната метеорологична агенция AEMET обяви,...
          Политика

          Мелони призова флотилията с хуманитарна помощ за Газа да спре, за да не застраши плана на Тръмп

          Красимир Попов -
          Италианският премиер Джорджа Мелони, близък идеологически съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп, призова флотилията Global Sumud да прекрати опита си да пробие израелската...
          Политика

          Тирана ще е домакин на инвестиционен форум ЕС–Западни Балкани

          Красимир Попов -
          Инвестиционният форум ЕС–Западни Балкани, организиран от Албания, ще се проведе на 13–14 октомври в Тирана с цел привличане на частни инвеститори и укрепване на...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions