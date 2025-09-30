Стрелба в белградски квартал: петима ранени, един в тежко състояние

Петима души бяха ранени при стрелба в заведение в белградския квартал Вишничка баня на 30 септември.

- Реклама -

Според информацията на полицията неизвестно лице е открило огън в обекта, като сред пострадалите са трима мъже и две жени.

От Спешния център в Белград съобщиха, че един от ранените е в тежко състояние и вече е транспортиран в операционната зала.

На мястото се извършва оглед, а органите на реда работят активно по изясняването на всички обстоятелства около инцидента.

Министерството на вътрешните работи обяви, че е в ход специална полицейска операция „Вихор 3“.