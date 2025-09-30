Теменужка Петкова: Всеки лев, вложен в енергетиката, е инвестиция в националната сигурност

Българската енергетика ще влезе в нов етап на развитие с присъединяването на страната към еврозоната от 1 януари 2026 г., заяви министърът на финансите Теменужка Петкова на националната конференция „Компас 2025“, посветена на стратегическите енергийни проекти. Форумът се организира от Института за стратегии и анализи.
Инвестиции и национална сигурност
Министърът определи всеки лев, вложен в енергетиката, като инвестиция в националната сигурност и икономическия просперитет. По думите ѝ големите енергийни проекти ще създадат работни места, ще стимулират растежа и ще увеличат доходите.
Тя припомни увеличаването на капитала на Българския енергиен холдинг (БЕХ), като посочи, че това е ясен знак за подкрепата на държавата.
Държавна гаранция за ключови проекти
45% от държавногарантирания дълг е насочен към енергетиката. Със Закона за бюджета за 2025 г. вече са осигурени гаранции за:
изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“;
Вертикалния газов коридор на „Булгартрансгаз“;
рехабилитацията и модернизацията на ПАВЕЦ „Чаира“;
изграждането на язовир Яденица.
Внимание към рисковете
Финансовият министър предупреди, че сключването на договори без икономическа обоснованост може да доведе до тежки структурни и финансови проблеми в енергетиката.
