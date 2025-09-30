Теменужка Петкова: Всеки лев, вложен в енергетиката, е инвестиция в националната сигурност

Българската енергетика ще влезе в нов етап на развитие с присъединяването на страната към еврозоната от 1 януари 2026 г., заяви министърът на финансите Теменужка Петкова на националната конференция „Компас 2025“, посветена на стратегическите енергийни проекти. Форумът се организира от Института за стратегии и анализи.

„Членството в еврозоната е безспорен успех за България. То гарантира икономическа и ценова стабилност, по-лесен достъп до европейските пазари и кредитиране. Това несъмнено ще има положителен ефект и върху енергетиката“, подчерта Петкова. - Реклама -

Инвестиции и национална сигурност

Министърът определи всеки лев, вложен в енергетиката, като инвестиция в националната сигурност и икономическия просперитет. По думите ѝ големите енергийни проекти ще създадат работни места, ще стимулират растежа и ще увеличат доходите.

Тя припомни увеличаването на капитала на Българския енергиен холдинг (БЕХ), като посочи, че това е ясен знак за подкрепата на държавата.

Държавна гаранция за ключови проекти

45% от държавногарантирания дълг е насочен към енергетиката. Със Закона за бюджета за 2025 г. вече са осигурени гаранции за:

изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ ;

; Вертикалния газов коридор на „Булгартрансгаз“;

на „Булгартрансгаз“; рехабилитацията и модернизацията на ПАВЕЦ „Чаира“ ;

; изграждането на язовир Яденица.

„Всички тези големи проекти се ползват с безрезервната подкрепа на държавата. С бюджетната процедура за 2026 г. тази политика ще продължи, включително и чрез увеличаване на държавните гаранции, ако е необходимо“, каза Петкова.

Внимание към рисковете

Финансовият министър предупреди, че сключването на договори без икономическа обоснованост може да доведе до тежки структурни и финансови проблеми в енергетиката.