НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Теменужка Петкова: Всеки лев, вложен в енергетиката, е инвестиция в националната сигурност

          21
          81
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Българската енергетика ще влезе в нов етап на развитие с присъединяването на страната към еврозоната от 1 януари 2026 г., заяви министърът на финансите Теменужка Петкова на националната конференция „Компас 2025“, посветена на стратегическите енергийни проекти. Форумът се организира от Института за стратегии и анализи.

          „Членството в еврозоната е безспорен успех за България. То гарантира икономическа и ценова стабилност, по-лесен достъп до европейските пазари и кредитиране. Това несъмнено ще има положителен ефект и върху енергетиката“, подчерта Петкова.

          - Реклама -

          Инвестиции и национална сигурност

          Министърът определи всеки лев, вложен в енергетиката, като инвестиция в националната сигурност и икономическия просперитет. По думите ѝ големите енергийни проекти ще създадат работни места, ще стимулират растежа и ще увеличат доходите.

          Йотова: Не бих искала енергийната сигурност на България да бъде като водната (ВИДЕО) Йотова: Не бих искала енергийната сигурност на България да бъде като водната (ВИДЕО)

          Тя припомни увеличаването на капитала на Българския енергиен холдинг (БЕХ), като посочи, че това е ясен знак за подкрепата на държавата.

          Държавна гаранция за ключови проекти

          45% от държавногарантирания дълг е насочен към енергетиката. Със Закона за бюджета за 2025 г. вече са осигурени гаранции за:

          • изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“;
          • Вертикалния газов коридор на „Булгартрансгаз“;
          • рехабилитацията и модернизацията на ПАВЕЦ „Чаира“;
          • изграждането на язовир Яденица.

          „Всички тези големи проекти се ползват с безрезервната подкрепа на държавата. С бюджетната процедура за 2026 г. тази политика ще продължи, включително и чрез увеличаване на държавните гаранции, ако е необходимо“, каза Петкова.

          Внимание към рисковете

          Финансовият министър предупреди, че сключването на договори без икономическа обоснованост може да доведе до тежки структурни и финансови проблеми в енергетиката.

          „Типичен пример е договорът с турската компания „Боташ“, който е лишен от икономическа логика и вече е довел до 600 млн. лв. задължения на „Булгаргаз““, заяви тя.

          Желязков: Договорът с „Боташ“ ни струва 6 милиарда Желязков: Договорът с „Боташ“ ни струва 6 милиарда

          Българската енергетика ще влезе в нов етап на развитие с присъединяването на страната към еврозоната от 1 януари 2026 г., заяви министърът на финансите Теменужка Петкова на националната конференция „Компас 2025“, посветена на стратегическите енергийни проекти. Форумът се организира от Института за стратегии и анализи.

          „Членството в еврозоната е безспорен успех за България. То гарантира икономическа и ценова стабилност, по-лесен достъп до европейските пазари и кредитиране. Това несъмнено ще има положителен ефект и върху енергетиката“, подчерта Петкова.

          - Реклама -

          Инвестиции и национална сигурност

          Министърът определи всеки лев, вложен в енергетиката, като инвестиция в националната сигурност и икономическия просперитет. По думите ѝ големите енергийни проекти ще създадат работни места, ще стимулират растежа и ще увеличат доходите.

          Йотова: Не бих искала енергийната сигурност на България да бъде като водната (ВИДЕО) Йотова: Не бих искала енергийната сигурност на България да бъде като водната (ВИДЕО)

          Тя припомни увеличаването на капитала на Българския енергиен холдинг (БЕХ), като посочи, че това е ясен знак за подкрепата на държавата.

          Държавна гаранция за ключови проекти

          45% от държавногарантирания дълг е насочен към енергетиката. Със Закона за бюджета за 2025 г. вече са осигурени гаранции за:

          • изграждането на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“;
          • Вертикалния газов коридор на „Булгартрансгаз“;
          • рехабилитацията и модернизацията на ПАВЕЦ „Чаира“;
          • изграждането на язовир Яденица.

          „Всички тези големи проекти се ползват с безрезервната подкрепа на държавата. С бюджетната процедура за 2026 г. тази политика ще продължи, включително и чрез увеличаване на държавните гаранции, ако е необходимо“, каза Петкова.

          Внимание към рисковете

          Финансовият министър предупреди, че сключването на договори без икономическа обоснованост може да доведе до тежки структурни и финансови проблеми в енергетиката.

          „Типичен пример е договорът с турската компания „Боташ“, който е лишен от икономическа логика и вече е довел до 600 млн. лв. задължения на „Булгаргаз““, заяви тя.

          Желязков: Договорът с „Боташ“ ни струва 6 милиарда Желязков: Договорът с „Боташ“ ни струва 6 милиарда

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Откриха пет антични селища по трасето на магистрала Русе – Велико Търново

          Красимир Попов -
          Пет антични селища бяха разкрити по трасето на бъдещата магистрала Русе – Велико Търново, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Археологическите обекти обаче няма...
          Политика

          Парламентът обсъжда ключови законови промени и комисия за проверка на строежа на хотел „Хаяши“

          Красимир Попов -
          Тази седмица Народното събрание ще разгледа на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията и в Закона за управление на отпадъците, съобщи...
          България

          Проф. Юлиан Карабиберов: Спортът може да бъде пример за политиците

          Ирина Илиева -
          В предаването „Политика и спорт“ проф. Юлиан Карабиберов коментира успехите на българския волейбол и значението им за обществото. „Щастлив съм и съм много доволен, че...

          21 КОМЕНТАРА

          1. И всичко за Пелтека Пеевски .
            Да ви го ………
            Гнусни сте .
            Освен пък ти , страх те е от Пелтека .
            Ако не слушаш Пелтека , хоп във Леглото със него и после Шут в задника ти мръсен и край със теб .
            Освен това само ще те омърси и до тук със теб Гнусотио мръсна .

          5. Стига некадърници така беше във Южен поток какво направихте скрихте пътната карта и се отдайте от некадърност и продължавате със вашата просташка некадърност

          7. България е осъдена в САЩ и да попитам, кой ще плати 100 милиона евро, които България трябва да заплати? Чия е вината? Виновникът ли ще заплати или българският народ?

          12. демек като плащаме 3 по-скъпо америк ядрено гориво ще ни дадат 4 по-скъпи тенекии с дупка дето не летят за сигурност?

          14. Госпожо, кога ще върнеш на американците милионите евро? Това е по твоя вина, виж та се управи, народа не е длъжен да ти плаща кражбите! Вижте та се разберете с твоя преближен Борисов, той затова те е сложил министърка, защото знае , че той ще кара влака!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions