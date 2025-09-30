Тирана ще е домакин на инвестиционен форум ЕС–Западни Балкани

Инвестиционният форум ЕС–Западни Балкани, организиран от Албания, ще се проведе на 13–14 октомври в Тирана с цел привличане на частни инвеститори и укрепване на икономическото сътрудничество между страните от региона и Европейския съюз.

Форумът, подкрепен от Европейската комисия, е част от стратегията на ЕС за насърчаване на регионалната интеграция, социално-икономическо сближаване и устойчиво развитие.

През април 2025 г. ЕС публикува покана за изразяване на интерес към инвестиционни проекти, насочени към инфраструктурата, зелената и цифровата трансформация, устойчивия туризъм и други ключови сектори.

Първият ден на срещата ще бъде посветен на политически панели на високо равнище, докато вторият ще акцентира върху бизнес дискусии и анализ на инвестиционните предложения. Основни теми са биоикономика, енергетика, цифрови технологии, производство и критични суровини.

„Инвестиционният форум ЕС–Западни Балкани е платформа за свързване на международни инвестиционни институции и регионални предприятия, с цел да се създадат нови възможности за растеж и партньорство“, подчертаха организаторите.

Следваща спирка – Черна гора

Непосредствено след форума в Албания ще се проведе нова инвестиционна конференция на 14–15 октомври в Тиват, Черна гора. Организатори са Инвестиционната агенция на Черна гора и делегацията на ЕС в страната.

Фокусът ще бъде върху:

възобновяема енергия и устойчива инфраструктура,

интелигентен туризъм и цифрова свързаност,

устойчиво агробизнес и международно финансиране.

Събитието ще подчертае дългосрочния ангажимент на ЕС към икономическа диверсификация на Черна гора, с акцент върху привличането на инвестиции извън традиционния туризъм.

