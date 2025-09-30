Тийнейджър подпали кола при дрифт в Пловдив

16-годишен младеж подпали автомобил по време на рискови маневри в пловдивския квартал „Прослав“, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в ранните часове на 29 септември. Колата е била обхваната от пламъци и е унищожена напълно, но пострадали хора няма.

Установено е, че превозното средство, собственост на познат на младежа, се е възпламенила по време на дрифт.

Тийнейджърът, вече известен на органите на реда, е задържан. По случая работи прокуратурата.