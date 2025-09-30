НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятИнциденти

          Трагедия: Загинал, десетки ранени и изчезнали след срутване на училище в Индонезия

          1
          51
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Десетки хора остават под развалините на многоетажна училищна сграда в Индонезия, срутила се вчера, предаде ДПА. Вече повече от 12 часа спасителни екипи продължават без прекъсване издирвателните дейности.

          - Реклама -

          По информация на индонезийската агенция за управление на бедствия един ученик е загинал, а близо 80 души са ранени – някои с тежки травми като фрактури, черепно-мозъчни увреждания и дълбоки порезни рани. При един от пострадалите се е наложила ампутация на ръка.

          Спасителните екипи издирват още 38 души, сред които ученици и строителни работници. Според телевизия Компaс, до обяд местно време седем души са били извадени живи изпод руините.

          Срутила се сграда на ислямско училище в Индонезия уби най-малко един човек, десетки са ранени Срутила се сграда на ислямско училище в Индонезия уби най-малко един човек, десетки са ранени

          Срутилата се постройка е Ислямското училище „Ал Хозини“ в Сидоарджо, Източна Ява. Местни медии съобщават, че по време на инцидента работници са наливали бетон на тавана на сградата. Охранителят на училището заявил пред CNN Индонезия, че вероятно конструкцията не е издържала тежестта на прясно излятия бетон.

          Според вестник Килат сградата е била завършена преди едва няколко месеца, но строителните дейности още не били приключили, въпреки че вече е използвана за учебни занятия.

          По време на трагедията около 100 ученици са били на втория етаж за следобедна молитва. Очевидци разказват, че малко преди срутването сградата е започнала да се люлее и се чули пукащи звуци, след което тя рухнала за секунди.

          „Много семейства загубиха половината си членове“: Смразяващи разкази на оцелели от земетресението в Афганистан „Много семейства загубиха половината си членове“: Смразяващи разкази на оцелели от земетресението в Афганистан

          Десетки хора остават под развалините на многоетажна училищна сграда в Индонезия, срутила се вчера, предаде ДПА. Вече повече от 12 часа спасителни екипи продължават без прекъсване издирвателните дейности.

          - Реклама -

          По информация на индонезийската агенция за управление на бедствия един ученик е загинал, а близо 80 души са ранени – някои с тежки травми като фрактури, черепно-мозъчни увреждания и дълбоки порезни рани. При един от пострадалите се е наложила ампутация на ръка.

          Спасителните екипи издирват още 38 души, сред които ученици и строителни работници. Според телевизия Компaс, до обяд местно време седем души са били извадени живи изпод руините.

          Срутила се сграда на ислямско училище в Индонезия уби най-малко един човек, десетки са ранени Срутила се сграда на ислямско училище в Индонезия уби най-малко един човек, десетки са ранени

          Срутилата се постройка е Ислямското училище „Ал Хозини“ в Сидоарджо, Източна Ява. Местни медии съобщават, че по време на инцидента работници са наливали бетон на тавана на сградата. Охранителят на училището заявил пред CNN Индонезия, че вероятно конструкцията не е издържала тежестта на прясно излятия бетон.

          Според вестник Килат сградата е била завършена преди едва няколко месеца, но строителните дейности още не били приключили, въпреки че вече е използвана за учебни занятия.

          По време на трагедията около 100 ученици са били на втория етаж за следобедна молитва. Очевидци разказват, че малко преди срутването сградата е започнала да се люлее и се чули пукащи звуци, след което тя рухнала за секунди.

          „Много семейства загубиха половината си членове“: Смразяващи разкази на оцелели от земетресението в Афганистан „Много семейства загубиха половината си членове“: Смразяващи разкази на оцелели от земетресението в Афганистан

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          Шон „Диди“ Комбс може да получи минимум 11 години затвор по искане на прокуратурата

          Новинарски Екип -
          Федералните прокурори настояват Шон „Диди“ Комбс да получи минимум 11 години затвор след присъдата си по две обвинения в трафик с цел проституция.
          Свят

          „Ключ срещу нелегалната имиграция“: Лондон планира задължителна дигитална лична карта

          Марияна Стойчева -
          Премиерът на Великобритания Киър Стармър представи планове за въвеждане на дигитална лична карта – реформа, която според него ще помогне за ограничаване на нелегалната...
          Свят

          Български шофьор задържан в Северна Гърция с нелегални мигранти в багажника си

          Новинарски Екип -
          34-годишен български гражданин беше арестуван снощи в Северна Гърция, след като полицията откри трима нелегални мигранти в автомобила му

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions