Трагедия: Загинал, десетки ранени и изчезнали след срутване на училище в Индонезия

Десетки хора остават под развалините на многоетажна училищна сграда в Индонезия, срутила се вчера, предаде ДПА. Вече повече от 12 часа спасителни екипи продължават без прекъсване издирвателните дейности.

По информация на индонезийската агенция за управление на бедствия един ученик е загинал, а близо 80 души са ранени – някои с тежки травми като фрактури, черепно-мозъчни увреждания и дълбоки порезни рани. При един от пострадалите се е наложила ампутация на ръка.

Спасителните екипи издирват още 38 души, сред които ученици и строителни работници. Според телевизия Компaс, до обяд местно време седем души са били извадени живи изпод руините.

Срутилата се постройка е Ислямското училище „Ал Хозини“ в Сидоарджо, Източна Ява. Местни медии съобщават, че по време на инцидента работници са наливали бетон на тавана на сградата. Охранителят на училището заявил пред CNN Индонезия, че вероятно конструкцията не е издържала тежестта на прясно излятия бетон.

Според вестник Килат сградата е била завършена преди едва няколко месеца, но строителните дейности още не били приключили, въпреки че вече е използвана за учебни занятия.

По време на трагедията около 100 ученици са били на втория етаж за следобедна молитва. Очевидци разказват, че малко преди срутването сградата е започнала да се люлее и се чули пукащи звуци, след което тя рухнала за секунди.