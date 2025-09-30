Водещият на предаването „Контра“ Страхил Ангелов публикува коментар, в който остро критикува глобализма, наложен от елитите в Давос, и определи политиките на Брюксел като заплаха за националния суверенитет на държавите.

„Доналд Тръмп буквално срина наложения от Давоските сатанисти световен дневен ред! Глобализъм, водещ до нравствен хаос и дехуманизация на народите, до демонтиране на всяка форма на национален суверенитет – дума, превърнала се в най-голям дразнител за тях.“ - Реклама -

Ангелов постави въпроса дали критиците на този процес могат да посочат реално в какво Тръмп греши.

Срещу „зеленото безумие“ и новия политкоректен речник

В публикацията си той атакува европейските политики за зелен преход, които според него са сринали икономиките на редица държави, включително България.

„Всеки, който счита, че зеленото безумие, което потопи икономиките на Европа, трябва да бъде спряно моментално, бива обявяван за „фашист“!“

Ангелов заяви още, че новите политкоректни клишета подменят значението на думите и езика, а традиционните ценности биват атакувани.

„Когато заявиш на глас, че си бял, хетеросексуален, българин и християнин, си „фашист“ според соросовите остриета от „Антифа“ и обслужващите тази престъпна мрежа медии и сламени правителства.“

„Украинизмът“ като нов култ

Водещият на „Контра“ определи настоящата политика на ЕС спрямо войната в Украйна като нова „религия“.

„В момента украинизмът е превърнат в нова религия на евроглобалистите. „Руската заплаха“ е новата зелена сделка!“

Ангелов е категоричен, че чрез санкции, оръжейни доставки и финансова помощ Европа сама се деиндустриализира и декапитализира, докато „оръжейните барони“ трупат печалби.

Европа пред избор: Разпад или диктатура

Страхил Ангелов завършва с песимистична прогноза за бъдещето на Европейския съюз: