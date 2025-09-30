„Тръмп буквално срина наложения от Давоските сатанисти световен дневен ред!“

Водещият на предаването„Контра“ Страхил Ангелов публикува коментар, в който остро критикува глобализма, наложен от елитите в Давос, и определи политиките на Брюксел като заплаха за националния суверенитет на държавите.
Ангелов постави въпроса дали критиците на този процес могат да посочат реално в какво Тръмп греши.
Срещу „зеленото безумие“ и новия политкоректен речник
В публикацията си той атакува европейските политики за зелен преход, които според него са сринали икономиките на редица държави, включително България.
Ангелов заяви още, че новите политкоректни клишета подменят значението на думите и езика, а традиционните ценности биват атакувани.
„Украинизмът“ като нов култ
Водещият на „Контра“ определи настоящата политика на ЕС спрямо войната в Украйна като нова „религия“.
Ангелов е категоричен, че чрез санкции, оръжейни доставки и финансова помощ Европа сама се деиндустриализира и декапитализира, докато „оръжейните барони“ трупат печалби.
Европа пред избор: Разпад или диктатура
Страхил Ангелов завършва с песимистична прогноза за бъдещето на Европейския съюз:
религията на сатанистите от доста години подготовка е ВОЙНА с Русия! като използват най-лабилните и подкупени близки държави да ги фашизират и манипулират
Добър президент
Относно Човека и предричането на ЕС че ще се разпадне. Не няма да се разпадне ще оживее. Въпроса е дали България е достойна за него и дали да не ни изритат та да прогледнем истината къде е.
Ненормалният оранжев клоун Тръмп, сринал нещо си…глупости на търкалета!😜
Сринал грънци…..
Айде да не създаваме поредният месия.