Тръмп: Да не получа Нобелова награда за мир би било обида за САЩ – ОБНОВЕНА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би било „обида“ за страната, ако не получи Нобеловата награда за мир, позовавайки се на „своята роля в решаването на редица конфликти“.
Изказването идва ден след като Тръмп представи мирния си план за прекратяване на войната в Газа, подкрепен от израелския премиер Бенямин Нетаняху.
Американският президент подчерта, че наградата не е лична амбиция:
Тръмп повтори твърдението си, че от януари досега е „разрешил седем войни“, изброявайки конфликти в Камбоджа и Тайланд, Косово и Сърбия, ДР Конго и Руанда, Пакистан и Индия, Израел и Иран, Египет и Етиопия, както и Армения и Азербайджан. Той добави:
Шансовете му за отличието обаче се оценяват като „почти нулеви“, според експерти в Осло. Историкът Ойвинд Стенерсен определи идеята като „напълно немислима“.
Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че не може да бъде повлиян от публичната кампания на Тръмп.
Наградата ще бъде обявена на 10 октомври.
За Алфред Нобел и иронията
на възнагражденията
КАКВО Е НОБЕЛОВА НАГРАДА И КОЙ Е ОТКРИВАТЕЛЯТ НА ДИНАМИТА?
Това е инженер-химикът, който изобрети динамита.
А всички знаем за какво се използва динамита…
Не е ли суета на суетите да се връчват награди на хора, които рано или късно доказват изменчивостта на своите каузи?
А има ли по-шумно рекламирана награда в света от Нобеловата?
КОЛКО Е ШУМНА ЛИ?
Ами колкото при взрив на една пръчка динамит – за да напомня за създателя си Нобел…
Най смотания президент на САЩ. Самовлюбен амсалак
Ще я получи….Шушу муши. С президента
Той не заслужава тази нarрада.
Присъждането на тази награда на Тръмп при подкрепата му за геноцида на Израел над палестинците би било обида за човечеството.
Цинизъм и лицемерие
Луд умора няма. Случайно да знаеш Нобел от какво е забогатял? Не знаеш? Попитай, ще ти обяснят. И се пази. Удвои охраната и недей много да ходиш на тръмпомитинги.