      сряда, 01.10.25
          Политика

          Тръмп: Да не получа Нобелова награда за мир би било обида за САЩ – ОБНОВЕНА

          Снимка: Chip Somodevilla / Getty Images file
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би било „обида“ за страната, ако не получи Нобеловата награда за мир, позовавайки се на „своята роля в решаването на редица конфликти“.

          Изказването идва ден след като Тръмп представи мирния си план за прекратяване на войната в Газа, подкрепен от израелския премиер Бенямин Нетаняху.

          „Ще получите ли Нобелова награда? Абсолютно не. Те ще я дадат на някакъв човек, който не е направил нищо. Това би било голяма обида за нашата страна, ще ви кажа“, заяви той пред стотици висши военни офицери.

          Американският президент подчерта, че наградата не е лична амбиция:

          „Аз не я искам, искам страната да я получи. Тя трябва да я получи, защото никога не е имало нещо подобно“.

          Тръмп повтори твърдението си, че от януари досега е „разрешил седем войни“, изброявайки конфликти в Камбоджа и Тайланд, Косово и Сърбия, ДР Конго и Руанда, Пакистан и Индия, Израел и Иран, Египет и Етиопия, както и Армения и Азербайджан. Той добави:

          „Ако планът за Газа проработи, ще имаме осем за осем месеца. Това е доста добре“.

          Шансовете му за отличието обаче се оценяват като „почти нулеви“, според експерти в Осло. Историкът Ойвинд Стенерсен определи идеята като „напълно немислима“.

          Норвежкият Нобелов комитет подчерта, че не може да бъде повлиян от публичната кампания на Тръмп.

          „Разбира се, забелязваме, че медиите обръщат голямо внимание на определени кандидати. Но това няма никакво влияние върху дискусиите, които се водят в комитета“, заяви секретарят Кристиан Берг Харпвикен.

          Наградата ще бъде обявена на 10 октомври.

          Искате ли да ви изготвя по-задълбочен анализ на това какви реални шансове има Тръмп и кои са основните конкуренти за Нобела за мир тази година?

          - Реклама -

          1. За Алфред Нобел и иронията
            на възнагражденията
            КАКВО Е НОБЕЛОВА НАГРАДА И КОЙ Е ОТКРИВАТЕЛЯТ НА ДИНАМИТА?
            Това е инженер-химикът, който изобрети динамита.
            А всички знаем за какво се използва динамита…
            Не е ли суета на суетите да се връчват награди на хора, които рано или късно доказват изменчивостта на своите каузи?
            А има ли по-шумно рекламирана награда в света от Нобеловата?
            КОЛКО Е ШУМНА ЛИ?
            Ами колкото при взрив на една пръчка динамит – за да напомня за създателя си Нобел…

          5. Присъждането на тази награда на Тръмп при подкрепата му за геноцида на Израел над палестинците би било обида за човечеството.

          7. Луд умора няма. Случайно да знаеш Нобел от какво е забогатял? Не знаеш? Попитай, ще ти обяснят. И се пази. Удвои охраната и недей много да ходиш на тръмпомитинги.

