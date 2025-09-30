НА ЖИВО
          Тръмп обяви сделка с Pfizer за по-ниски цени на лекарства в САЩ

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи за постигнато споразумение с фармацевтичния гигант Pfizer, което според него ще доведе до по-ниски цени на определени лекарства за американските граждани.

          Тръмп, който направи изявлението в присъствието на висши държавни служители, не разкри конкретни подробности относно обхвата на договорката. Той посочи единствено, че сделката включва предоставяне на компанията тригодишна отсрочка от планираните мита върху фармацевтични продукти.

          Новината предизвика бърза реакция на пазарите – акциите на Pfizer поскъпнаха с 5% веднага след обявлението.

