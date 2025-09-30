Тръмп: Вероятно ще се стигне до спиране на работата на правителството

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че федералното правителство може да спре работа, след като преговорите между Републиканците и Демократите за бюджета остават в задънена улица.
Говорейки пред журналисти в Овалния кабинет само часове преди крайния срок за сделка в полунощ, Тръмп заяви:
Американският държавен глава обвини Демократите за блокажа в преговорите, като подчерта, че липсата на компромис може да остави федералните институции без финансиране и да доведе до временното им затваряне.
Спирането на работата на правителството би засегнало стотици хиляди федерални служители и множество обществени услуги, докато Конгресът не постигне ново бюджетно споразумение.
