Тръмп: Вероятно ще се стигне до спиране на работата на правителството

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че федералното правителство може да спре работа, след като преговорите между Републиканците и Демократите за бюджета остават в задънена улица.

Говорейки пред журналисти в Овалния кабинет само часове преди крайния срок за сделка в полунощ, Тръмп заяви:

„Нищо не е неизбежно, но бих казал, че е по-скоро вероятно.“

Американският държавен глава обвини Демократите за блокажа в преговорите, като подчерта, че липсата на компромис може да остави федералните институции без финансиране и да доведе до временното им затваряне.

Спирането на работата на правителството би засегнало стотици хиляди федерални служители и множество обществени услуги, докато Конгресът не постигне ново бюджетно споразумение.