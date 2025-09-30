НА ЖИВО
          Трима българи са спасени от Газа (ВИДЕО)

          Трима души – двама млади български граждани и възрастна палестинска гражданка, член на семейството на единия от тях – са успешно евакуирани от Ивицата Газа. Това съобщиха от Министерството на външните работи на Република България.

          Евакуацията е протекла в тясно сътрудничество с международни партньори и е координирана от четири български дипломатически мисии. Операцията продължи над 24 часа, започвайки в ранните часове на 29 септември.

          Евакуираните първо преминаха през Йордания с подкрепата на българското посолство в Аман, след което продължиха през Истанбул със съдействието на Генералното консулство на България.

          По данни на МВнР действията са резултат от предварителна комуникация между близките на евакуираните и българските мисии в Тел Авив и Рамалла, както и от активната координация със съответните държави в региона.

          Всички участници в операцията изразиха благодарност за оказаната помощ и съдействие от страна на българската дипломация.

