      вторник, 30.09.25
          УЖАС: Дете падна от 7-метрова стена за катерене в София

          Снимката е илюстративна
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Осемгодишно дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене в столична зала. Родителите твърдят, че обезопасителната система не е сработила, докато от управата на залата посочват, че причината е в неправилно използване на оборудването.

          Инцидентът е станал по време на тренировка, когато момчето се е изкачило до върха на най-високата стена и е решило да се спусне, разчитайки на системата за безопасност. Вместо плавно да бъде свалено, то започнало да пада свободно.

          „Спасява го фактът, че е успял да се хване за въжето. Но в резултат има дълбоки прорезни рани по дланта и изгаряния по ръката“, разказа бащата на детето Петър Пекалиев.

          По думите му механизмът за обезопасяване не е задействал, а въжето е останало да виси. Той настоя, че синът му е обучен и не се катери за пръв път.

          Позицията на залата

          Един от собствениците – Ивайло Радков – обясни, че е прегледал камерите от инцидента.

          „На видеото се вижда, че бащата е с гръб към стената в момента на закачането и не вижда, че устройството не обира обезопасителната лента.“

          По думите му вероятната причина е осукване на лентата, което е блокирало или е забавило механизма – аналогично на заклинване на автомобилен колан. Залата е подала сигнал до американския производител на системата, чиито експерти ежегодно правят проверки.

          Липсващ инструктаж

          Бащата на пострадалото дете обаче твърди, че персоналът не е провел инструктаж за правилното ползване на съоръжението.

          „Никой не обясни особеностите на този тип катерене и възможността да се получи осукване.“, подчерта Пекалиев.

          Случаят предизвика въпроси за безопасността и контрола в залите за катерене, които стават все по-популярни сред деца и младежи.

