УЖАС: Дете падна от 7-метрова стена за катерене в София

Осемгодишно дете пострада след падане от 7-метрова стена за катерене в столична зала. Родителите твърдят, че обезопасителната система не е сработила, докато от управата на залата посочват, че причината е в неправилно използване на оборудването.
Инцидентът е станал по време на тренировка, когато момчето се е изкачило до върха на най-високата стена и е решило да се спусне, разчитайки на системата за безопасност. Вместо плавно да бъде свалено, то започнало да пада свободно.
По думите му механизмът за обезопасяване не е задействал, а въжето е останало да виси. Той настоя, че синът му е обучен и не се катери за пръв път.
Позицията на залата
Един от собствениците – Ивайло Радков – обясни, че е прегледал камерите от инцидента.
По думите му вероятната причина е осукване на лентата, което е блокирало или е забавило механизма – аналогично на заклинване на автомобилен колан. Залата е подала сигнал до американския производител на системата, чиито експерти ежегодно правят проверки.
Липсващ инструктаж
Бащата на пострадалото дете обаче твърди, че персоналът не е провел инструктаж за правилното ползване на съоръжението.
Случаят предизвика въпроси за безопасността и контрола в залите за катерене, които стават все по-популярни сред деца и младежи.
- Реклама -
Бащата е виновен, че го пуска на тази глупост, а и е бил с гръб към стената
Еййй, пазете децата… някой трябва да изхранва политиците и лакеите около тях… 🙂