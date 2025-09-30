УЖАС: Двама души бяха открити мъртви на кораб в Бургас, но не…

Двама мъже са намерени мъртви в хамбар на борда на плаващия под флага на Маршаловите острови кораб за генерални товари DEVBULK BEGUM (IMO: 9625607), съобщи Maritime.bg.

Телата им са открити през нощта при започване на обработка на плавателния съд на терминал в Пристанище Бургас. Мъжете са били в товарен хамбар, където е установена смъртта им.

По първоначална информация те не са част от екипажа на кораба, построен през 2012 г., нито са служители или работници на пристанищния терминал.

Корабът е собственост и се управлява от компании, базирани в Истанбул, сочи справка в базата данни Equasis. Той е превозвал меден концентрат от Перу.

Причините за инцидента предстои да бъдат изяснени от компетентните органи.