      сряда, 01.10.25
          Култура

          В чест на великия актьор: Валидираха марка с образа на Георги Калоянчев

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          По случай 100 години от рождението на Георги Калоянчев министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и директорът на Сатиричния театър „Алеко Константинов“ Калин Сърменов валидираха пощенска марка с образа на легендарния актьор.

          „Великите актьори са будители“

          Караджов припомни, че темата за големите български артисти присъства в маркоиздаването вече повече от 80 години:

          „През 2022 г. почетохме Стоянка Мутафова, миналата година – Апостол Карамитев и Радой Ралин. А сега – Георги Парцалев и Георги Калоянчев. Все имена, пред които се прекланяме. Все гласове, които продължават да звучат.“

          Вицепремиерът подчерта, че актьорите са също будители, защото чрез смеха и сълзите са накарали поколения зрители да мислят и да пазят духа на България.

          100 години от рождението на Георги Калоянчев: Валидират пощенска марка в чест на големия актьор 100 години от рождението на Георги Калоянчев: Валидират пощенска марка в чест на големия актьор

          „Живееше в ролите си“

          „Виждаме го отново и отново в ‘Опасен чар’, в ‘С деца на море’, в десетките му превъплъщения. Но над всичко ще го запомним като актьора, който не играеше ролите, а живееше в тях. Чрез тях живееше и България. Нека тази малка марка бъде визуално продължение на неговото послание – ‘Жив съм, ваш съм’.“

          Послание за обединение

          Директорът на Сатирата Калин Сърменов също акцентира върху нуждата от национално единение:

          „Общество без памет не може да направи следващата крачка. Събития като днешното ни водят към обединение – както волейболът ни обедини сега, така и паметта за Георги Калоянчев ни събира днес.“

          100 години от рождението на Георги Калоянчев 100 години от рождението на Георги Калоянчев

          Биографична справка

          Георги Калоянчев (1925–2012) е един от най-обичаните български актьори, част от трупата на Сатиричния театър от създаването му. Известен с блестящи роли в киното и театъра, той остава в историята с филми като „Опасен чар“, „С деца на море“, „Тримата от запаса“ и „Баш майстора“. Отличен е с множество държавни и професионални награди, включително орден „Стара планина“. С неповторимото си присъствие Калоянчев превърна хумора в инструмент за размисъл и остави ярка следа в българската културна памет.

