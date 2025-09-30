В чест на великия актьор: Валидираха марка с образа на Георги Калоянчев

По случай 100 години от рождението на Георги Калоянчев министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и директорът на Сатиричния театър „Алеко Константинов“ Калин Сърменов валидираха пощенска марка с образа на легендарния актьор.
- Реклама -
„Великите актьори са будители“
Караджов припомни, че темата за големите български артисти присъства в маркоиздаването вече повече от 80 години:
Вицепремиерът подчерта, че актьорите са също будители, защото чрез смеха и сълзите са накарали поколения зрители да мислят и да пазят духа на България.
„Живееше в ролите си“
Послание за обединение
Директорът на Сатирата Калин Сърменов също акцентира върху нуждата от национално единение:
Биографична справка
Георги Калоянчев (1925–2012) е един от най-обичаните български актьори, част от трупата на Сатиричния театър от създаването му. Известен с блестящи роли в киното и театъра, той остава в историята с филми като „Опасен чар“, „С деца на море“, „Тримата от запаса“ и „Баш майстора“. Отличен е с множество държавни и професионални награди, включително орден „Стара планина“. С неповторимото си присъствие Калоянчев превърна хумора в инструмент за размисъл и остави ярка следа в българската културна памет.
По случай 100 години от рождението на Георги Калоянчев министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и директорът на Сатиричния театър „Алеко Константинов“ Калин Сърменов валидираха пощенска марка с образа на легендарния актьор.
- Реклама -
„Великите актьори са будители“
Караджов припомни, че темата за големите български артисти присъства в маркоиздаването вече повече от 80 години:
Вицепремиерът подчерта, че актьорите са също будители, защото чрез смеха и сълзите са накарали поколения зрители да мислят и да пазят духа на България.
„Живееше в ролите си“
Послание за обединение
Директорът на Сатирата Калин Сърменов също акцентира върху нуждата от национално единение:
Биографична справка
Георги Калоянчев (1925–2012) е един от най-обичаните български актьори, част от трупата на Сатиричния театър от създаването му. Известен с блестящи роли в киното и театъра, той остава в историята с филми като „Опасен чар“, „С деца на море“, „Тримата от запаса“ и „Баш майстора“. Отличен е с множество държавни и професионални награди, включително орден „Стара планина“. С неповторимото си присъствие Калоянчев превърна хумора в инструмент за размисъл и остави ярка следа в българската културна памет.