      вторник, 30.09.25
          Инциденти

          Велосипедист в критично състояние след тежък инцидент

          Снимка: БГНЕС архив
          В понеделник в село Горна Малина е възникнал сериозен инцидент с електрически велосипед, съобщават от полицията.

          При оглед на мястото е установено, че местен жител е самокатастрофирал с управлявания от него електрически велосипед.

          Пострадалият е транспортиран веднага в болница с тежка черепно-мозъчна травма, осем счупени ребра и множество други фрактури, като животът му е в опасност.

          По случая е образувано досъдебно производство и разследването продължава.

          

