Велосипедист в критично състояние след тежък инцидент

В понеделник в село Горна Малина е възникнал сериозен инцидент с електрически велосипед, съобщават от полицията.

При оглед на мястото е установено, че местен жител е самокатастрофирал с управлявания от него електрически велосипед.

Пострадалият е транспортиран веднага в болница с тежка черепно-мозъчна травма, осем счупени ребра и множество други фрактури, като животът му е в опасност.

По случая е образувано досъдебно производство и разследването продължава.