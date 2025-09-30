Водната криза в Плевен остава: Гражданите искат реални действия, не обещания

След изненадващото посещение на министър-председателя Росен Желязков в Плевен, официалните уверения са, че догодина градът няма да бъде на воден режим.

Жителите обаче остават скептични. Протестиращи плевенчани заявиха, че вече два месеца излизат на улицата и няма да спрат, докато не видят реални резултати.

Организаторът на протестите и член на кризисния щаб Борислав Цветанов коментира пред БТВ:

„Това, което се случи във вчерашния ден, е просто частично. Нас ни интересува да имаме вода, реални резултати да има, а не просто посещения. Хубаво е, че са дошли и вече ни забелязаха, защото стигат до извода, че ние, плевенчани, няма да се откажем и вече 2 месеца протестираме. Ако трябва още цяла година ще протестираме, но на нас трябва да ни се обърне внимание.“

Цветанов настоява за цялостна подмяна на водопреносната мрежа:

„Вече е крайно време да се обърне внимание на магистралния водопровод от Черни Осъм, да се изгради нов, както и да се подновят тръбите в град Плевен.“

Засега обещанията са за инвестиции и ремонтни дейности, но местните жители очакват конкретен план и срокове, за да повярват, че водната криза в града най-сетне ще намери трайно решение.