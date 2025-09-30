Водната криза в Плевен остава: Гражданите искат реални действия, не обещания

След изненадващото посещение на министър-председателя Росен Желязков в Плевен, официалните уверения са, че догодина градът няма да бъде на воден режим.
- Реклама -
Жителите обаче остават скептични. Протестиращи плевенчани заявиха, че вече два месеца излизат на улицата и няма да спрат, докато не видят реални резултати.
Организаторът на протестите и член на кризисния щаб Борислав Цветанов коментира пред БТВ:
Цветанов настоява за цялостна подмяна на водопреносната мрежа:
Засега обещанията са за инвестиции и ремонтни дейности, но местните жители очакват конкретен план и срокове, за да повярват, че водната криза в града най-сетне ще намери трайно решение.
След изненадващото посещение на министър-председателя Росен Желязков в Плевен, официалните уверения са, че догодина градът няма да бъде на воден режим.
- Реклама -
Жителите обаче остават скептични. Протестиращи плевенчани заявиха, че вече два месеца излизат на улицата и няма да спрат, докато не видят реални резултати.
Организаторът на протестите и член на кризисния щаб Борислав Цветанов коментира пред БТВ:
Цветанов настоява за цялостна подмяна на водопреносната мрежа:
Засега обещанията са за инвестиции и ремонтни дейности, но местните жители очакват конкретен план и срокове, за да повярват, че водната криза в града най-сетне ще намери трайно решение.
Samo dumi nqma dela tova e horata na bate boko i praseto bez voda dqdo koleda shte nosi voda
Някой очакваше да си тръгне водната криза, ма тя взе че остана…
От мафията герб-сдс и дпс пеевски не чакайте да имате вода .Те окрадоха парите .
Your advice is exactly what I needed right now.