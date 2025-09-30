Волейболните герои вече са на родна земя (ВИДЕО)

Националният отбор по волейбол, който завърши на второ място на Световното първенство, кацна у нас.
Героите бяха посрещнати с червен килим и почетен гвардейски строй.
Утре в 11:00 ч. те ще бъдат наградени с почетни плакети от президента, съобщиха от „Дондуков“ 2.
Очаквайте подробности!
