Започва новата учебна година в Софийския университет

На 1 октомври 2025 г. от 10:00 часа в Аулата на Ректората ще бъде официално открита новата учебна година на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Гости на събитието

Сред официалните гости на академичната общност ще бъдат:

председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова ,

, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.

Официална програма

Ректорът проф. Георги Вълчев ще открие академичната година със слово и ще представи деканите на факултетите.

Специално внимание ще бъде отделено на първокурсниците – първенци от национални олимпиади, състезания и носители на национални дипломи за отличен успех. Те ще получат своите студентски книжки лично от ректора.

Почит към дарителите и загиналите герои

Преди тържеството в Аулата ректорското ръководство и Академичният съвет ще поднесат цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви, както и на паметните плочи на преподавателите и студентите от Софийския университет, загинали за родината по време на Балканските войни.