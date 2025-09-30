НА ЖИВО
          Започва новата учебна година в Софийския университет

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          На 1 октомври 2025 г. от 10:00 часа в Аулата на Ректората ще бъде официално открита новата учебна година на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

          Гости на събитието

          Сред официалните гости на академичната общност ще бъдат:

          • председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова,
          • министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
          С научна сесия: Софийският университет ще отбележи 140 години от Съединението С научна сесия: Софийският университет ще отбележи 140 години от Съединението

          Официална програма

          Ректорът проф. Георги Вълчев ще открие академичната година със слово и ще представи деканите на факултетите.

          Специално внимание ще бъде отделено на първокурсниците – първенци от национални олимпиади, състезания и носители на национални дипломи за отличен успех. Те ще получат своите студентски книжки лично от ректора.

          Почит към дарителите и загиналите герои

          Преди тържеството в Аулата ректорското ръководство и Академичният съвет ще поднесат цветя на паметниците на дарителите Евлоги и Христо Георгиеви, както и на паметните плочи на преподавателите и студентите от Софийския университет, загинали за родината по време на Балканските войни.

          Расте интересът към университетите в България Расте интересът към университетите в България

