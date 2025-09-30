НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 01.10.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Зеленски изпрати украински специалисти по дронове в Дания

          11
          53
          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Сподели
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Украйна изпрати група свои специалисти по дронове в Дания, за да участват в съвместни учения с партньори от съюза. Новината съобщи президентът Володимир Зеленски, подчертавайки, че мисията цели да сподели украинския опит в противодействието на безпилотни апарати.

          „Нашата група специалисти започна мисия в Дания, за да сподели украинския опит в противодействието на дронове“, написа Зеленски в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Фон: нарушения на въздушното пространство

          През последните седмици серия от инциденти с дронове и самолети засили напрежението в Европа. Нарушения на въздушното пространство, приписвани на Русия, доведоха дори до временно затваряне на ключови транспортни центрове, включително летищата в Осло (Норвегия) и Копенхаген (Дания).

          По-рано този месец полските сили свалиха няколко руски дрона, навлезли на тяхна територия, докато в Румъния подобен апарат беше засечен, но неутрализирането му бе избегнато по решение на Букурещ.

          На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха за кратко в естонското въздушно пространство, където останаха 12 минути, преди да бъдат прехванати от сили на НАТО.

          Стратегическо значение

          Участието на украински специалисти в съвместни учения в Дания има за цел да укрепи сътрудничеството със съюзниците и да повиши капацитета за реакция при евентуални нови заплахи, свързани с използването на дронове и други безпилотни технологии.

          Според наблюдатели, тази стъпка е и сигнал за по-тясна координация между Киев и партньорите му от НАТО в отговор на нарастващите рискове за регионалната сигурност.

          Украйна изпрати група свои специалисти по дронове в Дания, за да участват в съвместни учения с партньори от съюза. Новината съобщи президентът Володимир Зеленски, подчертавайки, че мисията цели да сподели украинския опит в противодействието на безпилотни апарати.

          „Нашата група специалисти започна мисия в Дания, за да сподели украинския опит в противодействието на дронове“, написа Зеленски в социалните мрежи.

          - Реклама -

          Фон: нарушения на въздушното пространство

          През последните седмици серия от инциденти с дронове и самолети засили напрежението в Европа. Нарушения на въздушното пространство, приписвани на Русия, доведоха дори до временно затваряне на ключови транспортни центрове, включително летищата в Осло (Норвегия) и Копенхаген (Дания).

          По-рано този месец полските сили свалиха няколко руски дрона, навлезли на тяхна територия, докато в Румъния подобен апарат беше засечен, но неутрализирането му бе избегнато по решение на Букурещ.

          На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха за кратко в естонското въздушно пространство, където останаха 12 минути, преди да бъдат прехванати от сили на НАТО.

          Стратегическо значение

          Участието на украински специалисти в съвместни учения в Дания има за цел да укрепи сътрудничеството със съюзниците и да повиши капацитета за реакция при евентуални нови заплахи, свързани с използването на дронове и други безпилотни технологии.

          Според наблюдатели, тази стъпка е и сигнал за по-тясна координация между Киев и партньорите му от НАТО в отговор на нарастващите рискове за регионалната сигурност.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Ибиса и Форментера пострадаха от най-влажния ден от 1952 г. насам, но избегнаха сериозни щети

          Красимир Попов -
          Испанските ваканционни острови Ибиса и Форментера преживяха проливни дъждове и наводнения, но без сериозни щети и жертви, съобщиха регионалните власти. Националната метеорологична агенция AEMET обяви,...
          Политика

          Мелони призова флотилията с хуманитарна помощ за Газа да спре, за да не застраши плана на Тръмп

          Красимир Попов -
          Италианският премиер Джорджа Мелони, близък идеологически съюзник на президента на САЩ Доналд Тръмп, призова флотилията Global Sumud да прекрати опита си да пробие израелската...
          Политика

          Тирана ще е домакин на инвестиционен форум ЕС–Западни Балкани

          Красимир Попов -
          Инвестиционният форум ЕС–Западни Балкани, организиран от Албания, ще се проведе на 13–14 октомври в Тирана с цел привличане на частни инвеститори и укрепване на...

          11 КОМЕНТАРА

          5. Е, ясно – дроновете са руски, дошли незнайно как и от къде, но твърдо руски ! С чипове от микровълнови, летят хиляди км. стелт технология, произведени от една безиноколонка с ракети

          9. в Полша бяха специалитета на украинските тайни служби! /ракети от ф16 и украински дрон с полско тиксо/

            • Georgi Milev вярно! нещастниците са намерили начин да избягат от киевската хунта легално! иначе вече ги стрелят на границата с Полша

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions