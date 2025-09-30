Зеленски изпрати украински специалисти по дронове в Дания

Украйна изпрати група свои специалисти по дронове в Дания, за да участват в съвместни учения с партньори от съюза. Новината съобщи президентът Володимир Зеленски, подчертавайки, че мисията цели да сподели украинския опит в противодействието на безпилотни апарати.

„Нашата група специалисти започна мисия в Дания, за да сподели украинския опит в противодействието на дронове", написа Зеленски в социалните мрежи.

Фон: нарушения на въздушното пространство

През последните седмици серия от инциденти с дронове и самолети засили напрежението в Европа. Нарушения на въздушното пространство, приписвани на Русия, доведоха дори до временно затваряне на ключови транспортни центрове, включително летищата в Осло (Норвегия) и Копенхаген (Дания).

По-рано този месец полските сили свалиха няколко руски дрона, навлезли на тяхна територия, докато в Румъния подобен апарат беше засечен, но неутрализирането му бе избегнато по решение на Букурещ.

На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха за кратко в естонското въздушно пространство, където останаха 12 минути, преди да бъдат прехванати от сили на НАТО.

Стратегическо значение

Участието на украински специалисти в съвместни учения в Дания има за цел да укрепи сътрудничеството със съюзниците и да повиши капацитета за реакция при евентуални нови заплахи, свързани с използването на дронове и други безпилотни технологии.

Според наблюдатели, тази стъпка е и сигнал за по-тясна координация между Киев и партньорите му от НАТО в отговор на нарастващите рискове за регионалната сигурност.