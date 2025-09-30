Зеленски: Ситуацията в Запорожката АЕЦ е „критична“, централата седми ден без електрозахранване – ОБНОВЕНА

Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала е изключена от електропреносната мрежа вече седем поредни дни, което създава риск от сериозен инцидент.
По думите му един от резервните дизелови генератори е претърпял повреда, а електроцентралата се захранва единствено от аварийни системи:
Взаимни обвинения между Киев и Москва
Москва и Киев многократно си разменят обвинения за атаките в района на централата, която е най-голямата в Европа. Русия твърди, че след последната атака – за която обвинява Украйна – е осигурено резервно захранване. Киев, от своя страна, обвинява Москва, че пречи на ремонтните дейности по електропроводите чрез въздушни удари.
Опасност от ядрен инцидент
Шестте реактора на централата, които преди войната осигуряваха около 20% от електроенергията на Украйна, са изключени след руската окупация. Въпреки това съоръжението се нуждае от постоянен приток на електроенергия, за да работят охладителните и безопасностните системи, предотвратяващи стопяване на реакторите.
Експерти предупреждават, че прекъсването на захранването увеличава риска от ядрена авария. От началото на войната централата е била изложена на обстрели, прекъсвания на тока и недостиг на персонал, което допълнително застрашава нейната безопасност.
Запорожката АЕЦ се намира близо до град Енергодар на брега на река Днепър, непосредствено до фронтовата линия, което я прави един от най-опасните обекти в условията на продължаващия конфликт.
Ужас!
Руска му работа, абсолютна безотговорност, да си играят с атомна централа…
Пламен Александров И как стрелят сами по себе си?
Юлиан Георгиев Ония от Вагнер да ти обяснят! Ако има още останали живи де. .
Юлиан Георгиев изчакай го че има дилдо отзад нека го извади и ще ти отговори
Спри да се друсаш !!!
По-скоро нацистите на зеленски са прексъснали електричеството.
Ivan Ivanov даже е най-скоро
Ivan Ivanov путлерски трол!
Nikolina Gerdzhikova аз или Иван, бабче. Май обърка и текста и емотиконите
Електроцентрала без електричество?
Boris Georgiev кога завърши ядрената физика и с какъв успех. Моля, сподели
Тодор Николов , 32 Февруари 1996г, дори предсказах аварията в Чернобил.
Boris Georgiev винаги съм се възхищавал на такива мъдреци, кат теб
Boris Georgiev те далекобойни ракети просят,а един агрегат нямат ток да пуснат на централата.
Ще става кво не ставало