      сряда, 01.10.25
          Зеленски: Ситуацията в Запорожката АЕЦ е „критична“, централата седми ден без електрозахранване – ОБНОВЕНА

          Снимка: Bloomberg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че окупираната от Русия Запорожка атомна електроцентрала е изключена от електропреносната мрежа вече седем поредни дни, което създава риск от сериозен инцидент.

          „Вече минаха седем дни. Никога досега не е имало нещо подобно. Ситуацията е критична“, заяви Зеленски в традиционното си вечерно обръщение.

          По думите му един от резервните дизелови генератори е претърпял повреда, а електроцентралата се захранва единствено от аварийни системи:

          „Поради руските атаки централата е отрязана от електропреносната мрежа и се захранва от генератори. Това е заплаха за абсолютно всички“, подчерта украинският президент.

          Взаимни обвинения между Киев и Москва

          Москва и Киев многократно си разменят обвинения за атаките в района на централата, която е най-голямата в Европа. Русия твърди, че след последната атака – за която обвинява Украйна – е осигурено резервно захранване. Киев, от своя страна, обвинява Москва, че пречи на ремонтните дейности по електропроводите чрез въздушни удари.

          Опасност от ядрен инцидент

          Шестте реактора на централата, които преди войната осигуряваха около 20% от електроенергията на Украйна, са изключени след руската окупация. Въпреки това съоръжението се нуждае от постоянен приток на електроенергия, за да работят охладителните и безопасностните системи, предотвратяващи стопяване на реакторите.

          Експерти предупреждават, че прекъсването на захранването увеличава риска от ядрена авария. От началото на войната централата е била изложена на обстрели, прекъсвания на тока и недостиг на персонал, което допълнително застрашава нейната безопасност.

          Запорожката АЕЦ се намира близо до град Енергодар на брега на река Днепър, непосредствено до фронтовата линия, което я прави един от най-опасните обекти в условията на продължаващия конфликт.

