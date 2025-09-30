Земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси Филипините: най-малко петима загинали

Най-малко пет души загинаха, след като силно земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер удари централната част на Филипините, съобщи полицията, цитирана от АФП.
Всички жертви са регистрирани в община Сан Ремигио на гъстонаселения остров Себу. Четирима души са намерени мъртви в спортен център, а дете е загинало под отломки в друга част на града, информира телевизия ABS-CBN.
Трусът е регистриран в морето край град Бого на Себу в 21:59 ч. местно време (15:59 ч. българско), съобщи провинциалният спасителен служител Уилсън Рамос.
Земетресението е нанесло сериозни щети по сгради и пътища, а спасителните операции са затруднени от тъмнината и честите вторични трусове. Американската геоложка служба е регистрирала четири последващи труса с магнитуд над 5,0.
Местната сеизмологична служба издаде предупреждение за възможно „незначително морско смущение“ и призова жителите на островите Лейте, Себу и Билиран да стоят далеч от плажовете.
Очевидци разказват за паника и разрушения:
Спасителните екипи остават на терен, като броят на жертвите и изчезналите все още не е окончателно установен.
