          Земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер разтърси Филипините: най-малко петима загинали

          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Най-малко пет души загинаха, след като силно земетресение с магнитуд 6,9 по Рихтер удари централната част на Филипините, съобщи полицията, цитирана от АФП.

          Всички жертви са регистрирани в община Сан Ремигио на гъстонаселения остров Себу. Четирима души са намерени мъртви в спортен център, а дете е загинало под отломки в друга част на града, информира телевизия ABS-CBN.

          Трусът е регистриран в морето край град Бого на Себу в 21:59 ч. местно време (15:59 ч. българско), съобщи провинциалният спасителен служител Уилсън Рамос.

          „Възможно е да има хора, затрупани под срутени сгради“, предупреди Рамос и уточни, че спасителни екипи работят в Сан Ремигио и Бого – град с 90 000 жители.

          Земетресението е нанесло сериозни щети по сгради и пътища, а спасителните операции са затруднени от тъмнината и честите вторични трусове. Американската геоложка служба е регистрирала четири последващи труса с магнитуд над 5,0.

          Местната сеизмологична служба издаде предупреждение за възможно „незначително морско смущение“ и призова жителите на островите Лейте, Себу и Билиран да стоят далеч от плажовете.

          Очевидци разказват за паника и разрушения:

          „Усетихме труса в нашата станция, беше много силен. Видяхме как шкафчетата ни се движат отляво надясно, за момент се почувствахме замаяни“, каза пожарникарят от Себу Джоуи Лигид.

          „Чух силен тътен от посоката на църквата, а след това видях камъни да падат от сградата. За щастие никой не пострада. Бях в шок и паника едновременно“, сподели 25-годишният Мартам Пацилан от курортния град Бантаян.

          Спасителните екипи остават на терен, като броят на жертвите и изчезналите все още не е окончателно установен.

          1 коментар

