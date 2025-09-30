НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 30.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Жандармерист спаси 60-годишна жена от потъваща кола в река край Бяла Слатина

          0
          14
          Снимка: БГНЕС
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Служител на жандармерията в Монтана предотврати трагедия, след като спаси 60-годишна жена от село Алтимир, оказала се в потъващ автомобил.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал на 29 септември, около 10:30 ч., в района на Бяла Слатина. Граждани сигнализирали, че кола е паднала в реката. На място веднага се отзовал екип на жандармерията.

          Младши инспектор Кристин Иванов е видял автомобила частично потопен, а вътре – жена, неспособна да се измъкне. Без да губи време, той влязъл във водата през задната врата, достигнал до пострадалата и я измъкнал навън, като през цялото време поддържал главата ѝ над водата до пристигането на спасителен екип.

          Новите глоби: По-сурови санкции за скорост, алкохол и неправилно паркиране Новите глоби: По-сурови санкции за скорост, алкохол и неправилно паркиране

          Автомобилът по-късно е бил изваден от реката. Жената е прегледана от медицински екип – била е контактна, без наранявания.

          По думите ѝ, тя се намирала в паркирана кола, а при опит да отвори прозореца, дала контакт, което довело до неконтролирано потегляне към реката. Тъй като не умеела да шофира, изпаднала в паника и не успяла да спре автомобила.

          Собственикът на колата е дал показания, а по случая са извършени допълнителни проверки.

          Служител на жандармерията в Монтана предотврати трагедия, след като спаси 60-годишна жена от село Алтимир, оказала се в потъващ автомобил.

          - Реклама -

          Инцидентът е станал на 29 септември, около 10:30 ч., в района на Бяла Слатина. Граждани сигнализирали, че кола е паднала в реката. На място веднага се отзовал екип на жандармерията.

          Младши инспектор Кристин Иванов е видял автомобила частично потопен, а вътре – жена, неспособна да се измъкне. Без да губи време, той влязъл във водата през задната врата, достигнал до пострадалата и я измъкнал навън, като през цялото време поддържал главата ѝ над водата до пристигането на спасителен екип.

          Новите глоби: По-сурови санкции за скорост, алкохол и неправилно паркиране Новите глоби: По-сурови санкции за скорост, алкохол и неправилно паркиране

          Автомобилът по-късно е бил изваден от реката. Жената е прегледана от медицински екип – била е контактна, без наранявания.

          По думите ѝ, тя се намирала в паркирана кола, а при опит да отвори прозореца, дала контакт, което довело до неконтролирано потегляне към реката. Тъй като не умеела да шофира, изпаднала в паника и не успяла да спре автомобила.

          Собственикът на колата е дал показания, а по случая са извършени допълнителни проверки.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Още един шампион на родна земя: Златният Ружди Ружди се прибра в България

          Марияна Стойчева -
          С аплодисменти, усмивки и радостни възгласи България посрещна на летище „Васил Левски“ своя световен шампион по лека атлетика за параолимпийци – Ружди Ружди. В Делхи,...
          Спорт

          Рекордни над 8000 участници от 66 държави ще вземат участие на Софийския маратон

          Камелия Григорова -
          Организаторите на Wizz Air Sofia Marathon обявиха на пресконференция новата визия на събитието, насочена към по-високо качество и международен престиж. Тази година за участие...
          Общество

          Октомври под знака на числото 1: Месец на ново начало и лична сила

          Марияна Стойчева -
          Октомври носи енергията на числото 1 – символ на лидерство, инициативност и ново начало. Това е време, в което Вселената ви насърчава да поемете...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions