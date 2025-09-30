Жандармерист спаси 60-годишна жена от потъваща кола в река край Бяла Слатина

Служител на жандармерията в Монтана предотврати трагедия, след като спаси 60-годишна жена от село Алтимир, оказала се в потъващ автомобил.

Инцидентът е станал на 29 септември, около 10:30 ч., в района на Бяла Слатина. Граждани сигнализирали, че кола е паднала в реката. На място веднага се отзовал екип на жандармерията.

Младши инспектор Кристин Иванов е видял автомобила частично потопен, а вътре – жена, неспособна да се измъкне. Без да губи време, той влязъл във водата през задната врата, достигнал до пострадалата и я измъкнал навън, като през цялото време поддържал главата ѝ над водата до пристигането на спасителен екип.

Автомобилът по-късно е бил изваден от реката. Жената е прегледана от медицински екип – била е контактна, без наранявания.

По думите ѝ, тя се намирала в паркирана кола, а при опит да отвори прозореца, дала контакт, което довело до неконтролирано потегляне към реката. Тъй като не умеела да шофира, изпаднала в паника и не успяла да спре автомобила.

Собственикът на колата е дал показания, а по случая са извършени допълнителни проверки.