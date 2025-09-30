Желязков: Договорът с „Боташ“ ни струва 6 милиарда

Договорът с турската държавна енергийна компания „Боташ“ поставя въпроса доколко дългосрочни решения могат да се вземат от правителства с много кратък мандат. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на Националната конференция „Компас 2025“ в София.

„Договорът с турската енергийна компания ‘Боташ’ е проблем, струва ни 6 милиарда“, посочи министър-председателят. - Реклама -

Желязков отбеляза, че разговорът по темата е натоварен прекалено много с политика и с невъзможността да бъдат вземани конкретни и комплексни решения – било по реализацията, изменението или прекратяването на договора.

Енергетиката – „новата валута“

По думите му, в българското общество съществува консенсус по отношение на ядрената енергетика. Той подчерта, че Европа е най-засегната от климатичните промени:

„Вече трудно можем да кажем имаме ли четири отчетливи сезона.“

Желязков подчерта, че благодарение на последователността на различни правителства са създадени предпоставки геополитическото положение на България да бъде използвано стратегически. Страната е едновременно важен комуникационен хъб и нетен износител на електроенергия, допълни премиерът.