      сряда, 01.10.25
          Желязков: Договорът с „Боташ" ни струва 6 милиарда

          Снимка: БГНЕС
          Договорът с турската държавна енергийна компания „Боташ“ поставя въпроса доколко дългосрочни решения могат да се вземат от правителства с много кратък мандат. Това заяви премиерът Росен Желязков по време на Националната конференция „Компас 2025“ в София.

          „Договорът с турската енергийна компания ‘Боташ’ е проблем, струва ни 6 милиарда“, посочи министър-председателят.

          Желязков отбеляза, че разговорът по темата е натоварен прекалено много с политика и с невъзможността да бъдат вземани конкретни и комплексни решения – било по реализацията, изменението или прекратяването на договора.

          Енергетиката – „новата валута“

          По думите му, в българското общество съществува консенсус по отношение на ядрената енергетика. Той подчерта, че Европа е най-засегната от климатичните промени:

          „Вече трудно можем да кажем имаме ли четири отчетливи сезона.“

          Желязков подчерта, че благодарение на последователността на различни правителства са създадени предпоставки геополитическото положение на България да бъде използвано стратегически. Страната е едновременно важен комуникационен хъб и нетен износител на електроенергия, допълни премиерът.

          103 КОМЕНТАРА

          8. Ами две сл.праеителства с бившия депутат от ГЕРБ,когото Бойко направи шеф на Сметната палата,сега и ти от герб ,вече 6 месеца,защо не го използвате.Хайде обясни бълХарчо.Защо е сключен този договор,в кое време,бе календарно,а икономическо .Защо сега говорите и плюете,разглеждайки този договор извън контекста на времето .Ами чуйте ексоерти енергетици, прочетете си какво са говорили за Боташ и Бойко и Делянчо и други.Днес,тези които бай- много хвалеха Боташ,най- силно плюят по Радев .Но тези,които хвалеха договора,тогава бе споменаваха,не хвалеха Радев,а техния човек шеф на Газпром или министър беше.Срга обаче като плюят,то е по Радев.Шом не го хвалеха,значи той не го е подписвал,няма принос за сключването на договора .А това пък означава,че не трябва и да се плюе,но нали е политическа причината.,да се заплаши Радев и да не регистрира партия.

          12. Колко са, няма нищо! Боко и компания краде по 10 милиарда на година, нещо? По 16 години колко прави?

          21. Martin Hristov НИЩО НЕ СЕ ЗНАЕ, А ПЪК ЗЕЛЕНСКИ МОЖЕБИ МУ ПОМАГА ОТ ПРОСИЯТА КОЯТО ПРОСИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ-И ДА ИМА ЕТАЖЧЕ ПОД ВОДОПАДА???

          22. Сладък следобед!
            🤍💛Много мразя лицемерието и лъжата. Особено от висши политици. За това предлагам малко уточение по темата БОТАШ.

            Лидерът на ГЕРБ е изпратил в близкото минало Делян Добрев, председател на парламентарната комисия по енергетика, и Жечо Станков, министър на енергетиката, в САЩ да предлагат на американците да внасяме втечнен LNG газ, за да го продаваме на страните на Централна и Източна Европа.

            Това е умно защото е гореща тема във Вашингтон, предвид положителното външнотърговско салдо на ЕС със САЩ. Тоест, България предлага на американците да купуваме повече американски стоки, за да ги продаваме на всички страни от ЦИЕ, и по този начин да спомогнем за уравновесяването на външнотърговските отношения между ЕС и САЩ.

            Съвсем друг е въпросът дали американският газ е конкурентен на руския, или азерския, но не това е темата. Коментирам, че България е сложила нещо на масата на преговорите между САЩ и ЕС, и това заслужава внимание!

            Но важното в случая е следното. Възможността да предложим на американците да внасяме втечнен газ за страните от ЦИЕ се дължи на….дръжте се…договора на Булгаргаз с Боташ!

            Тоест Борисов много добре разбира значението и потенциала на договор с БОТАШ, но вдига врява защото насочва вниманието в друга посока. Далеч от корупцията на инхаус процедурите в трения му кабинет, далеч от магистралите, и смъртните случаи по пътищата.

            Няма да се уморя да повтарям, че договорът с БОТАШ дава на Булгаргаз резервиран капацитет в Турция. Това е статегически договор, който може да генерира огромни приходи за Булгаргаз, ако се ползва правилно. Той дава възможност на Булгаргаз да се превърне от български в международен търговец на газ! А това не се случва защото никой в държавата, освен президентът, не вижда България да играе стратегическа роля в газоразпределението в ЦИЕ. Толкова им е капацитетът. Това е. Всичко останало са празни проказки.

            А мога да добавя, че този резервиран капацитет остава неизползван защото е много по-лесно, и изгодно, да продължаваме да купуваме руски газ, чрез суапова сделка с ДЕСФА – гръцкия газов оператор, който не прекрати отношенията си с ГАЗПРОМ! Толкова за празните приказки за руската газ. Нима Петков, Денков, Пеевски, Борисов, Атанасов, и сие не знаят, че продължаваме да купуваме руски природен газ?

            Знаят, ама гледат в другата посока. Защото са лицемери!

            За да обобщим. Борисов от една страна критикува договора с Боташ, а от друга страна тихомълком го ползва, за да намери място на България на картата на световните събития.

            Лицемер!

            Прозовавам всеки един журналист да провери, и пита, дали Жечо Станков и Делян Добрев са ходили в САЩ да прелагат да внасяваме американски LNG чрез Боташ? Ако някой има съмнения в това, което пиша.

            А за тези, които се интересуват от темата, очаквайте до края на седмицата разговор с Карбовски, където давам още много подробности.

            Особено по темата с инхаус процедурите по време на третия кабинет на Борисов за лотовете от 4 до 9 на магистрала Хемус.

            До скоро! Защо лъжеш Водопад смени плочата със друга че тая със Боаташ се изтърка вече!

          24. А ти колко ни струваш и твоето крадливо правителство,колко струвате на българския народ,колко….

          29. Маминчето ви,само си прехвърляйте вината един на друг.
            Кога ще ви вкараме в затворите и ще ви отнемем имуществото.
            Нямам търпение

          32. Нали Бойко си е първа дружка с Ердоган да преговаря!За ръчичка се държаха наскоро🤣

          37. А твоите заеми които теглиш са три пъти повече. Теглите, крадете ги а народа плаща. Как да не ви тикнат в затвора

          38. А твоят хотел, а палатите на министърката на финансите Теменужка Петкова, а на Делян Пеевски палатите, а на Боко къщите и чувалите с парите?
            Да изброяваме ли още?

