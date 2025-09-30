Желязков с подробности за евакуацията от Газа: Една добре координирана операция

Една добре координирана операция, така премиерът Росен Желязков определи пред журналисти успешното извеждане на двама млади български граждани и възрастна палестинска гражданка от ивицата Газа. Изявлението бе направено по време на Националната конференция „Компас 2025“ в София.

- Реклама -

Желязков подчерта, че страната е подготвена да действа при необходимост и за други българи в риск:

„Със сигурност има, в момента, в който се наложи подобно нещо, ще действаме по установения протокол. Това няма да е нито първата, нито последната операция за евакуация на българи в нужда“, заяви премиерът.

По случая с „Автомобилна администрация“

Премиерът коментира и скандала със служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, обвинени в искане на подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на британския певец Роби Уилямс в София.

„Има воля веднага да се реагира и да се действа по правоприлагането с необходимия ресурс. Структурните предпоставки за подобни случаи ще адресираме много скоро“, каза Желязков.

Той припомни, че отдавна се обсъжда създаването на единен контролен орган на пътя, като подчерта, че е крайно време мярката да бъде приложена.