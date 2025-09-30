НА ЖИВО
          Желязков с подробности за евакуацията от Газа: Една добре координирана операция

          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Една добре координирана операция, така премиерът Росен Желязков определи пред журналисти успешното извеждане на двама млади български граждани и възрастна палестинска гражданка от ивицата Газа. Изявлението бе направено по време на Националната конференция „Компас 2025“ в София.

          Желязков подчерта, че страната е подготвена да действа при необходимост и за други българи в риск:

          „Със сигурност има, в момента, в който се наложи подобно нещо, ще действаме по установения протокол. Това няма да е нито първата, нито последната операция за евакуация на българи в нужда“, заяви премиерът.

          Трима българи са спасени от Газа (ВИДЕО) Трима българи са спасени от Газа (ВИДЕО)

          По случая с „Автомобилна администрация“

          Премиерът коментира и скандала със служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, обвинени в искане на подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на британския певец Роби Уилямс в София.

          „Има воля веднага да се реагира и да се действа по правоприлагането с необходимия ресурс. Структурните предпоставки за подобни случаи ще адресираме много скоро“, каза Желязков.

          Той припомни, че отдавна се обсъжда създаването на единен контролен орган на пътя, като подчерта, че е крайно време мярката да бъде приложена.

          Богдан Милчев за случая с камионите на Роби Уилямс: Имало е опит да бъде прикрит Богдан Милчев за случая с камионите на Роби Уилямс: Имало е опит да бъде прикрит

