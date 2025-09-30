Желязков с подробности за евакуацията от Газа: Една добре координирана операция

Една добре координирана операция, така премиерът Росен Желязков определи пред журналисти успешното извеждане на двама млади български граждани и възрастна палестинска гражданка от ивицата Газа. Изявлението бе направено по време на Националната конференция „Компас 2025“ в София.
Желязков подчерта, че страната е подготвена да действа при необходимост и за други българи в риск:
По случая с „Автомобилна администрация“
Премиерът коментира и скандала със служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, обвинени в искане на подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на британския певец Роби Уилямс в София.
Той припомни, че отдавна се обсъжда създаването на единен контролен орган на пътя, като подчерта, че е крайно време мярката да бъде приложена.
Оставка Бълхаренко.
Каква физиономия.
Нещастно долно слугинче,но пък си перфектен овчар за тъпото бг стадо.
Абе,този специалист по всичко,що не вземе да спре коментира,и да е на всяка манда мерудия?!
Всички крадци в затвора
Какво има да коментира?От години по немските и австрийски телевизии назовават България като „най-бедната и корумпирана страна в ЕС“.
Iskra Dimitrova ,за съжаление си права.
Тоя голем глобалист излезна, загуби равновесие и не знае къде се намира и на кой народ първо да реши проблемите, добре че сме богати и задоволени и ще може да го изчакаме
Да коментира Водопада !?
Ще дойде краят и на твоята наглост.
България е синоним за корупция в световен мащаб! Това са грозните факти! 🤨
Тоя кога ще коментира за България и за проблемите в държавата ни. Ескурзиант обикаля да излага държавата.
Значи там били операция.
Кога ще коментира оставката си…
Пази боже!!!!Кой коментира???
А кво правите с тия в село сарая пазарджишко и цяла България под влиянието на наркотични вещества и алкохол
