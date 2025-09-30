Жителите на Газа отхвърлят мирния план на текущия президент на Америка Донал Тръмп като „фарс“

Жителите на разкъсваната от война Газа изразиха скептицизъм към последния мирен план, представен в понеделник от текущия президент на Америка Доналд Тръмп, и го отхвърлиха като фарс, който няма да сложи край на конфликта.
39-годишният Ибрахим Джудех от убежището в т.нар. хуманитарна зона Ал-Маваси в южна Газа описа предложението като нереалистично.
Джудех, компютърен програмист, е родом от опустошения през военната офанзива град Рафах.
Друг защитник на песимизма е Абу Мазен Насар (52 г.), който изрази страхове, че планът може да бъде използван за манипулация — да се подмамят палестинските фракции да предадат заложници без надеждни гаранции за прекратяване на военните действия.
Ислямски джихад — палестинска военна групировка, воюваща рамо до рамо с ‘Хамас’ — също остро критикува плана. В изявление групата го определи като рецепта за продължаваща агресия и обвини САЩ и Израел, че се опитват да наложат чрез дипломатически механизми това, което не могат да постигнат чрез военни действия.
Ключовите причини за недоверието сред жителите на Газа включват:
оценката, че условията в плана са неприемливи за ‘Хамас’ и други фракции, което прави споразумението малко вероятно;
опасенията, че размяната на заложници срещу освобождаване на затворници може да остане без трайни гаранции за мир;
общо усещане за липса на реалистична визия за сигурност и възстановяване, която да защити цивилното население и да спре повторни военни действия.
Докато Вашингтон и регионалните посредници продължават дипломатическите усилия, на практика невъзстановеното доверие сред местното население и позициите на въоръжените групи остават сериозно препятствие пред възможността планът да доведе до трайно прекратяване на огъня и мирно възстановяване.
