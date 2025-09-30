Жителите на Газа отхвърлят мирния план на текущия президент на Америка Донал Тръмп като „фарс“

Жителите на разкъсваната от война Газа изразиха скептицизъм към последния мирен план, представен в понеделник от текущия президент на Америка Доналд Тръмп, и го отхвърлиха като фарс, който няма да сложи край на конфликта.

39-годишният Ибрахим Джудех от убежището в т.нар. хуманитарна зона Ал-Маваси в южна Газа описа предложението като нереалистично.

„Ясно е, че този план е нереалистичен,“ каза Джудех. „Той е изготвен с условия, които САЩ и Израел знаят, че ‘Хамас’ никога няма да приемат. За нас това означава, че войната и страданията ще продължат.“

Джудех, компютърен програмист, е родом от опустошения през военната офанзива град Рафах.

Друг защитник на песимизма е Абу Мазен Насар (52 г.), който изрази страхове, че планът може да бъде използван за манипулация — да се подмамят палестинските фракции да предадат заложници без надеждни гаранции за прекратяване на военните действия.

„Всичко това е манипулация. Какво означава да предадем всички затворници без официални гаранции за прекратяване на войната? Ние като народ няма да приемем този фарс,“ каза Насар, изселен от дома си в северната част на Газа и сега в Дейр ел-Балах.

Ислямски джихад — палестинска военна групировка, воюваща рамо до рамо с ‘Хамас’ — също остро критикува плана. В изявление групата го определи като рецепта за продължаваща агресия и обвини САЩ и Израел, че се опитват да наложат чрез дипломатически механизми това, което не могат да постигнат чрез военни действия.

„Това е рецепта за продължаваща агресия срещу палестинския народ. Израел се опитва чрез Съединените щати да наложи това, което не би могъл да постигне чрез война,“ се казва в изявлението. „Следователно, ние считаме американо-израелската декларация за формула за разпалване на конфликта в региона.“

Ключовите причини за недоверието сред жителите на Газа включват:

оценката, че условията в плана са неприемливи за ‘Хамас’ и други фракции , което прави споразумението малко вероятно;

, което прави споразумението малко вероятно; опасенията, че размяната на заложници срещу освобождаване на затворници може да остане без трайни гаранции за мир;

може да остане без трайни гаранции за мир; общо усещане за липса на реалистична визия за сигурност и възстановяване, която да защити цивилното население и да спре повторни военни действия.

Докато Вашингтон и регионалните посредници продължават дипломатическите усилия, на практика невъзстановеното доверие сред местното население и позициите на въоръжените групи остават сериозно препятствие пред възможността планът да доведе до трайно прекратяване на огъня и мирно възстановяване.