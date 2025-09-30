НА ЖИВО
          Зимата почука на вратата: Мусала посрещна първия сняг (ВИДЕО)

          Снимка: БГНЕС
          Върхът Мусала осъмна с първия си сняг за сезона, а публикувано видео в страницата на хижата разкри приказна бяла пелена, покрила планината. След студените нощи с отрицателни температури, сутринта облачността постепенно се разкъса, а от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) съобщават за предимно слънчево време и умерен до силен вятър от запад-северозапад.

          Максималната температура на 1200 метра ще достигне около 11°, докато на 2000 метра – едва около 4°.

          Първите дни на октомври обещават динамично време с валежи и застудяване. В сряда облачността ще се увеличи, а дъжд ще падне на отделни места, главно в Северозападна България и Рило-Родопската област. Вятърът ще бъде умерен, а дневните температури ще варират между 17° и 22°, докато сутрините остават хладни – с минимални около 4°-9°.

          В четвъртък се очаква предимно облачно време с повсеместни валежи – дъжд в ниските части и сняг над 1800 метра в планините. Вятърът ще се ориентира от североизток и ще се усили, носейки застудяване. Температурите ще варират значително – от 6°-10° в Западна България до 16°-20° по Черноморието и в югоизточните райони. Особено в Рило-Родопската област и Западна Стара планина вероятността за обилни валежи, надвишаващи месечните норми, е много висока.

          В петък валежите и застудяването ще продължат, напомняйки за наближаващата зима.

